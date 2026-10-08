"Tuđi čovik nikad neće znati", ali Marino Jakobić ipak je pokušao: Hajdučke pjesme otpjevao na engleskom

Glazbenik, veliki navijač Hajduka i njegov pretplatnik gostovao je u Večernjem showu kod Giuliana na Radio Dalmaciji, gdje je dobio poseban izazov - poznate hajdučke pjesme prevesti i otpjevati na engleskom. Iako „tuđi čovik nikad neće znati“, Marino Jakobić odlučio je pokušati nemoguće.

Hajduk nakon 16 godina ponovno igra grupnu fazu Konferencijske lige - vrijeme je da i Europa shvati o čemu Poljud pjeva.

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No, iza njegove ljubavi prema Hajduku krije se priča koja je počela još u djetinjstvu. Marino ima deset godina starijeg brata koji je odlazio na utakmice i gostovanja, a njihove su se dječje kazete znale neočekivano pretvoriti u nogometni prijenos.

„Brat je boravio na sjeveru svaku utakmicu, bježao je na gostovanja od doma. Presnimavao mi je kazete s crtićima i bajkama braće Grimm, pa bi usred crtića upala utakmica Hajduk - Varteks. Možda mi je tu Hajduk nesvjesno ušao pod kožu, ali mislim da je svima koji se rode u Splitu to nekako zapisano u genetskom kodu.“

Danas je Marino pretplatnik, a koliko mu Hajduk znači najbolje možda govori način na koji doživljava rezultate utakmica.

„To najbolje zna moja žena. Kad se dobije, super sam volje, gledam sve portale i emisije, čitam sve vezano uz Hajduk, čak i komentare. A kad izgubimo, tri dana ne otvaram mobitel.“

Hajduk je tako ostao dio njegova života, ali glazba je, kaže, pobijedila nogomet. I to sasvim slučajno - na karaoke večeri tijekom ekskurzije.

„Cijeli sam život igrao nogomet, bio sam golman. Bio sam jako, jako uporan i marljiv, ali nisam bio neki megatalent. Jer da jesam, valjda bih negdje i branio. Odem na ekskurziju, dođe karaoke večer, cijelu večer pjevam, nakon toga svi mi daju bese i govore: ‘Nisam znao kako dobro pjevaš.’ To je sve što mi je trebalo. Briši nogomet, piši glazbu.“

Nakon toga uslijedile su godine sviranja, gotovo deset godina glazbe po svadbama, a Marino je u jednom trenutku odlučio napustiti sigurniji put i posvetiti se autorskoj glazbi i suradnji s Ivanom Huljićem.

U njegovoj životnoj priči nalazi se i razdoblje rada u školi kao pomoćnika u nastavi. Zbog rezova i manjka asistenata dobio je troje djece, a situacija je, kaže, postala gotovo nemoguća.

„Radio sam u školi kao asistent, pomoćnik u nastavi. Onda su došli rezovi, štednja na asistentima i meni je dodijeljeno troje djece. Jedva sam se izborio s jednim, s troje je nemoguće. Pa sam uz pomoć aplikacija za rješavanje zadataka pomagao djeci u učenju. Drugačije nisam mogao. Voljeli su me zbog toga.“

Danas je glazba njegov glavni put, a nakon godina iskustva pred publikom okreće se i autorskom radu. U emisiji je premijerno izveo i pjesmu „Za sva vrimena“, čiji će spot izaći uskoro.

A da u cijeloj priči ne bude previše ozbiljnosti, pobrinula se jedna sasvim iskrena obiteljska opaska. Marino priznaje da njegova kći nije baš njegov najveći obožavatelj.

„Kći je svjesna da ja pjevam, ali me se srami. I ne smijem puno pričati o njoj jer više neće igrati sa mnom PlayStation.“

Jedno je sigurno - Marino Jakobić svoje dvije velike ljubavi, glazbu i Hajduk, očito ne planira razdvajati.