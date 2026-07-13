Tučnjava šokirala prolaznike: Filipinac (43) teško ozlijeđen, drugi završio u pritvoru

Policijski službenici Policijske postaje Šibenik proveli su kriminalističko istraživanje nad dvojicom državljana Filipina, u dobi od 42 i 43 godine, zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela teške tjelesne ozljede.

Istraživanjem je utvrđeno da je 11. srpnja u večernjim satima u Šibeniku, u Ulici Ivana Gundulića, najprije došlo do verbalnog sukoba između dvojice muškaraca, koji je potom prerastao u fizički obračun.

Nakon sukoba, u Općoj bolnici u Šibeniku 43-godišnjaku su utvrđene teške tjelesne ozljede, dok su kod 42-godišnjaka utvrđene lakše tjelesne ozljede.

Po završetku kriminalističkog istraživanja 42-godišnjak je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, dok je prijava dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

Zbog sumnje u počinjenje prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, 43-godišnjak je uz optužni prijedlog doveden na Prekršajni odjel Općinskog suda u Šibeniku.

