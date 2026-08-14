Tucaković: Vodila se borba za svaku kuću, požar zahvatio između 900 i 1000 hektara

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković rekao je kako se tijekom cijele noći vodila teška borba s požarom, doslovno za svaku kuću.

„Borba je bila tijekom cijele noći, doslovno borba za svaku kuću. Na žalost, velik broj kuća je nastradao“, kazao je Tucaković.

Prema njegovim riječima, nema informacija o smrtno stradalima, što je, kako je istaknuo, dobra vijest. Ozlijeđenih ima.

Noć je bila iznimno teška i za stanovništvo i za vatrogasce. Policija je tijekom noći evakuirala oko 1000 stanovnika i turista. Žar je letio na sve strane, padali su električni i telefonski stupovi, a zbog velike vrućine letjelo je i kamenje.

Ceste su na pojedinim mjestima zatrpane kamenjem, neke su potpuno neprohodne, a na prometnice je padalo i drveće.

U gašenju su jutros bila angažirana i četiri kanadera, no zbog novog požara na Pelješcu dio zračnih snaga morao je biti preusmjeren. Tucaković je kao okolnosti koje su pogodovale širenju požara istaknuo toplinski val, sušu i vjetar.

Požar je uništio i brojne objekte uz prometnice. Izgorjeli su ugostiteljski objekti, kao i vozila koja su se nalazila uz cestu.

Slijedi očevid i procjena štete, a Tucaković je pozvao građane da ne prilaze požarištu.

„Molimo građane da ne prilaze požarištu, neka puste službe da rade svoj posao“, poručio je glavni vatrogasni zapovjednik.

Iako jutros nema otvorenog plamena, vatrogasne snage ostaju na terenu kako bi sanirale požarište i spriječile ponovno rasplamsavanje vatre.