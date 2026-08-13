Tucaković stiže na požarište, vatra se brzo širi nošena burom. Počela je evakuacija

Situacija na požarištu u Lokvi Rogoznici i okolici nije dobra. Požar se, nošen jakim vjetrom, brzo širi, a na terenu su brojne vatrogasne snage koje se bore s vatrenom stihijom.

Prema informacijama s terena, stigli su vatrogasci sa području od Kaštela do Makarske.

Na požarište stiže i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković kako bi na terenu pratio situaciju i koordinirao aktivnosti vatrogasnih snaga.

Situaciju dodatno otežavaju vjetar i brzo širenje požara. Prema informacijama s terena, počela je i evakuacija pojedinih stanovnika.

Zbog požara je već ranije zatvorena Jadranska magistrala (D8) na području Lokve Rogoznice. Policija preusmjerava promet na okolne pravce, a kroz zatvoreni dio ceste propuštaju se samo vozila žurnih službi i stanari.

Vatrogasci nastavljaju borbu s požarom, a razvoj situacije na terenu i dalje se intenzivno prati.