Tucaković o situaciji u Milni: "Diglo se iz ničega, ne znam što se odigralo"

Situacija na Braču večeras se naglo promijenila. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković kazao je kako se sve do večernjih sati činilo da je situacija mirna, a onda je došlo do naglog pogoršanja.

„Bio sam do 19.30 sati tamo, bilo je mirno i odjednom problemi. Diglo se iz ničega, ne znam što se odigralo“, rekao je Tucaković, opisujući naglu promjenu situacije na požarištu.

Govoreći o mogućnosti uključivanja SRUUK-a, sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama, Tucaković je posebno apelirao na građane da prate informacije i postupaju prema uputama nadležnih službi.

Naglasio je i da vatrogasnih snaga neće nedostajati ako situacija bude zahtijevala njihovo dodatno angažiranje.

„Dići ćemo još ako treba hiljadu ljudi. Do sutra navečer ne treba, ako bude trebalo, dići ćemo koliko treba, doći će. Ljudi se mijenjaju“, poručio je glavni vatrogasni zapovjednik.

Na požarištu su već angažirane brojne vatrogasne snage, a zbog dugotrajnog trajanja intervencije provode se i rotacije kako bi se vatrogascima osigurao odmor i nastavak djelovanja.

Tucakovićeve poruke dolaze u trenutku kada se situacija na Braču brzo mijenja, pa se građane poziva da ne donose zaključke na temelju nepotvrđenih informacija, već da prate službene obavijesti i postupaju prema uputama službi na terenu.