Tucaković o požaru na Braču: Situacija je pod kontrolom, ali sezona još nije gotova

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković u Novom danu N1, komentirao je situaciju s požarom na Braču.

"Mogu reći da je situacija pod kontrolom, situacija na otoku je pod kontrolom. Ako s prvim vjetrom maestralom sve bude u redu, dio snaga ćemo početi otpuštati", kazao je Tucaković pa komentirao najveće izazove ove godine:

"Bilo ih je... Sjetimo se Omiša. Bili su jaki i intenzivni, trajali su dva do tri dana. Ovaj je bio na najvećoj površini, ali koliko točno, znat ćemo kasnije reći."

Komentirao je i stanje u ostatku Hrvatske.

"Izbio je novi požar na području Sevida, Kaštela, gdje su ozlijeđena dva vatrogasca, ali lakše. Drugih požara nije bilo i neka tako ostane."

Sezona još nije u potpunosti gotova, za očekivati je da će vatrogasci morati biti budni.

"Treba biti oprezan. Mjesecima na mnogim područjima nije pala kiša, što je povoljno za razvoj požara. Morat ćemo se u preventivnom smislu još ojačati. Puno preventive, manje operative. Zaista treba odmah nešto poduzeti i donijeti odluke u tom smjeru", zaključio je Slavko Tucaković.