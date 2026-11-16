Tuča u okolici Splita, evo kakvo nas vrijeme očekuje u nastavku prvog dana vrlo promjenjivog tjedna

Kao što je bilo najavljeno, nestabilno vrijeme nastavilo se i tijekom ponedjeljka. Od jutarnjih sati u Dalmaciji je vrlo promjenjivo, uz izmjenu sunčanih i oblačnih razdoblja. U područjima s više sunčanog vremena temperature zraka znatno su više nego jučer, ponegdje čak i za osam stupnjeva. Međutim, u područjima zahvaćenima pljuskovima i povremenom grmljavinom osjetno je svježije.

Tako su se jutros minimalne temperature zraka u Dalmaciji kretale od 5 do 13 stupnjeva, dok su aktualne temperature većinom od 7 stupnjeva u dijelovima Dalmatinske zagore do čak 18 stupnjeva na jugu Dalmacije.

U kasnim prijepodnevnim satima grmljavinski pljuskovi zahvatili su dijelove srednje Dalmacije, donoseći obilniju kišu, grmljavinu, a ponegdje i tuču. Tuče je ranije tijekom jutra bilo na šibenskom području, dok je nakon 11 sati zabilježena i na solinskom području te na području Dugopolja.

Prema podacima Crometeo mreže meteoroloških postaja, do 11:30 sati najviše kiše palo je u Krkoviću, čak 50 litara po četvornom metru. Slijede Dolaške Drage s 45 litara, Čista Velika s 44, Starigrad Paklenica s 43 te Benkovac, Skradinski buk i Vinjerac s po 42 litre.

U Niskom i Bilicama izmjereno je po 40 litara, u Petrčanima 38, u Biteliću (Peruća) i Hrvacama po 36, u Šibeniku i Vodicama po 32, Kninu 30, Oklaju 26, Pirovcu 25, Svibu 23, Drnišu 22 te na Pagu i u Brgorazu po 21 litra po četvornom metru.

Na splitskom području količine oborina nisu bile toliko velike te su se uglavnom kretale od 3 do 10 litara po četvornom metru. Slično je bilo i u okolici Splita, dok je najmanje kiše palo na otocima, gdje su izmjerene količine od 0 do 1 litre po četvornom metru.

U nastavku dana očekuje se nešto stabilnije vrijeme, osim na jugu Dalmacije gdje će lokalno bit pljuskova s grmljavinom. Jugo je okrenulo na slab sjeverozapadnjak.