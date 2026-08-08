"Tu je tako svaki dan, a pauka nigdje nema kad ga trebaš": Auto ostao u kružnom toku, autobus morao čekati vozača

Neobična prometna situacija zabilježena je na Žnjanu u Splitu, u kružnom toku, gdje se automobila našao praktički usred kružnog toka, a vozač je ostavio "sva četiri".

Snimku je objavila popularna Facebook stranica Prometne zgode i nezgode, uz opis da je automobil parkiran u kružnom toku, dok autobus čeka da se vozač pojavi.

Autobus ostao blokiran

Kako se vidi na objavljenoj snimci, zaustavljeni automobil onemogućio je prolazak autobusu javnog gradskog prijevoza, koji zbog nedostatka prostora nije mogao nastaviti vožnju.

Nije poznato koliko je situacija trajala niti zbog čega je automobil ostavljen na tom mjestu.

Objava je vrlo brzo izazvala mnoštvo komentara, a dio građana tvrdi kako ovakvi prizori na toj lokaciji nisu rijetkost.

"Tu je tako svaki dan"

„Tu je tako svaki dan, a pauka nigdje nema kad ga trebaš“, napisao je jedan komentator.

Drugi je kratko dodao: „Klasika ovdje!“, dok je dio komentatora odgovornost potražio u nedostatku nadzora i kažnjavanja nepropisnog parkiranja.

Bilo je, međutim, i onih koji su upozorili da se iz same snimke ne može sa sigurnošću znati zbog čega je automobil zaustavljen, odnosno je li možda riječ o kvaru.

U svakom slučaju, prizor automobila sa sva četiri pokazivača smjera u kružnom toku, uz autobus koji zbog njega ne može proći, ponovno je otvorio raspravu o prometnoj kulturi i nepropisnom zaustavljanju na splitskim ulicama.