TRENER STIPIĆ NAKON PORAZA OD HAJDUKA: 'Preplašili smo se i išli korak natrag, a ne naprijed'

Hajduk danas s početkom od 15 sati igrao s Vukovarom 1991 na stadionu Gradski vrt u Osijeku u okviru 27. kola SuperSport HNL-a. Hajduk koji je poveo u 6. minuti nakon što je Livaja realizirao kazneni udarac, u 33. je minuti Brajković povećao prednost, u 47. je minuti zabio i Rebić, u 64. Pukštas, a u 84. Šego. Vlasenko je u 89. minuti zabio autogol za konačnih 0:6 i veliku pobjedu Hajduka.

Na novinarska je pitanja nakon susreta odgovarao novi trener Vukovara 1991 Tomislav Stipić.

Možete li prokomentirati utakmicu?

Izgubili smo utakmicu i to s visokim rezultatom. Nije nam ugodno, sada dolazi reprezentativna stanka, tu ćemo uložiti sve što imamo i sve što je moguće. Pokušat ćemo pobijediti Lokomotivu i to je to.

Mislite li da je promjena formacije bila prenagla?

Kada gledate utakmicu, bili smo preopterećeni, spori u donošenju odluka. Formacija nije bila glavni učinak zašto je to tako izgledalo. Imao sam osjećaj da je taj trenutak vjere nedostajao i sada treba nastaviti polako, pametno. Ovo je situacija koja je jako osjetljiva, izgubili smo sa 0:6, da je manji rezultat, primjerice 0:2, bio bi manji šok. Ne trebamo dramatizirati nego što prije ovo zaboraviti i krenuti prema naprijed.

Jeste li imali negdje gori debi?

Nikad u životu nisam izgubio s ovoliko golova. Ovo je moj rezultat, moja ekipa koju volim i klub koji sam došao braniti i spasiti. Mislim da ćemo definitivno biti bolji, okrenut ćemo ovo, samo nam treba malo vremena i malo sreće u rezultatu. Vidjeli ste kako je Silić obranio pokušaj Gurlice, da nije obranio, vjerujem da bi bilo drugačije. To su mali koraci za nas koji nam daju neku zdravu dozu energije i samopouzdanja da idemo naprijed i da igramo prema gore. Mali nam uspjeh i mala vatrica treba.

Od kud ta blokada? Što se dogodilo? Vukovar je igrao dvije utakmice s Hajdukom, dojam je kao da su Vas razbili, golman je jedan od najboljih igrača utakmice, a nakon Rebićeva gola, mogla je biti još veća gol-razlika.

Sve ste rekli kako je. Hoćete li od mene da Vam to potvrdim ili da Vam kažem da se to dogodi? Dogodilo se, to je nogomet. Sjedim ovdje i samo mogu potvrditi Vaše mišljenje.

Koja je bila ideja igre?

Znali smo da Hajduk gradi napad s 3-2-5, da im krila široko stoje, a da ih mi tako dočekamo, da napravimo copy-paste njihove formacije i da oslobodimo prostor ispred Gonzáleza i Puljića i da oni krenu u situaciju 2 na 2. U prvom smo poluvremenu dolazili u neke situacije, ali bez dovoljno agresivnosti, brzine, jednostavno nam je nedostajao „uličarski“ mentalitet u utakmici i to baš protiv Hajduka. Željeli smo dati sve jer nismo imali što izgubiti. Preplašili smo se i išli korak natrag, a ne korak naprijed.

Nakon trećeg gola, igra Vukovara je stala totalno?

To je to. Kad ste zadnji na ljestvici i kad se dogodi ovakva utakmica, ne možete očekivati da će se nešto dogoditi na terenu, morate je privesti kraju na najbolji mogući način. Pokušali smo sve zatvoriti i da što manje ugroze naš gol, ali igrači su bili pod velikim opterećenjem, nisu se mogli vratiti u utakmicu. Nova utakmica treba i mora donijeti novi govor tijela i novu energiju, nova je startna pozicija i novi protivnik. Teško se vratiti kada te Hajduk drži pod pritiskom.