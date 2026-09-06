Trumpovi ljudi tri sata razgovarali s Putinom: U Moskvu donijeli prijedlog za kraj rata

Glavni pregovarači američkog predsjednika Donalda Trumpa sastali su se u Moskvi s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, u trenutku kada se intenziviraju diplomatski napori usmjereni prema završetku rata u Ukrajini.

Snimke koje je objavio Kremlj prikazuju Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera na sastanku s Putinom, koji je tom prilikom kazao da trenutačna situacija "nije tako jednostavna".

Witkoff je zahvalio Putinu što je s Ukrajinom pristao na trodnevnu obustavu napada na glavne gradove dviju zemalja. Američki izaslanici trebali bi u nedjelju otputovati u Kijev na nove razgovore, što će biti njihov prvi takav posjet ukrajinskoj prijestolnici, piše BBC.

Trump je u petak rekao da Witkoff i Kushner sa sobom nose "prijedlog za završetak rata". Dosadašnji pokušaji Sjedinjenih Država i njihovih saveznika da posreduju u postizanju mirovnog sporazuma nisu donijeli rezultat.

Na subotnjem sastanku u Kremlju Putin je rekao i da su takvi kontakti, bez obzira na razvoj događaja, "nesumnjivo uvijek korisni". Zahvalio je Trumpu na njegovim mirovnim naporima.

Američkim je izaslanicima poručio kako mu je ugodno surađivati s njima.

"Naravno, s naše strane tijekom ovog rada postoji prilično visoka razina povjerenja", rekao je Putin.

Razgovori su održani iza zatvorenih vrata u Putinovoj službenoj rezidenciji u središtu Moskve, a prema izvještajima ruskih državnih medija trajali su tri sata.

Detalji sastanka još uvijek izlaze u javnost, no Putinov savjetnik Jurij Ušakov opisao je razgovore kao "konstruktivne i iznimno otvorene".

"Razgovori nisu bili ograničeni samo na razmjenu mišljenja o rješavanju ukrajinske krize. Prilično detaljno razgovaralo se i o gospodarskim pitanjima te potencijalnim velikim rusko-američkim projektima od obostrane koristi", rekao je Ušakov.

Dodao je da je tijekom sastanka ukazano na, kako je rekao, "opipljiv napredak ruske vojske u zoni borbenih djelovanja", kao i na potrebu da se u pregovorima razmotre "temeljni uzroci sukoba".

Unatoč intenziviranju ruskih raketnih i napada dronovima na ukrajinske gradove, uključujući Kijev, ruske kopnene snage tijekom većeg dijela rata napredovale su vrlo sporo i pritom pretrpjele goleme gubitke. Rusija i dalje kontrolira približno petinu ukrajinskog teritorija, uključujući područja zauzeta još 2022. godine.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je u subotu rekao da je razgovarao s američkim izaslanicima, koji su, prema njegovim riječima, već započeli rad s ruskom stranom.

"Plan sutrašnjih diplomatskih aktivnosti u Kijevu, u kojima će sudjelovati američki tim, usuglašen je. Očekujemo Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera i spremni smo za sadržajan razgovor", rekao je Zelenski.

Dodao je da je Ukrajina spremna od sada pa do kraja subote, kao i tijekom nedjelje i ponedjeljka, ne izvoditi napade na Moskvu, uz očekivanje da će Rusija isto učiniti kada je riječ o Kijevu.

Ruski državni mediji izvijestili su da je Putin, zbog američkog posjeta, naredio trodnevnu obustavu napada na Kijev, piše BBC.

Putin je, međutim, u televizijskom obraćanju naglasio da Rusija nije pristala na prekid vatre na ostatku ukrajinskog teritorija izvan glavnog grada.

Kazao je i da će Rusija "osigurati sigurnost pregovaračkog procesa" i posrednika.

Kushner i Witkoff dosad su nekoliko puta posjetili Rusiju, ali nedjeljni razgovori trebali bi biti njihov prvi posjet Ukrajini. Za sada nije poznato kako će američki izaslanici putovati iz Moskve u Kijev.

Ukrajinski zračni prostor zatvoren je otkako je Rusija u veljači 2022. pokrenula invaziju punog opsega. Ukrajinska izaslanstva tijekom posljednjih 18 mjeseci sudjelovala su na pregovorima u Sjedinjenim Državama. Zelenski je ranije u subotu rekao da je Rusija tijekom noći izvela „demonstrativne“ napade na zračne luke u Kijevu i Borispilju, neposredno uoči njegova planiranog susreta s američkom stranom.

„Jasno je da su ovi ruski napadi na zračne luke reakcija na razgovore i pripreme za mogućnost da američka strana u Ukrajinu doputuje zrakoplovom i sleti u zračnoj luci Kijev ili Borispil“, rekao je ukrajinski predsjednik.

Zelenski je u petak kazao da će jamčiti sigurnost ruskog zračnog prostora tijekom posjeta izaslanika te pozvao Rusiju da isto učini za Ukrajinu. Također je rekao da su u ruskom noćnom napadu na civilnu zgradu u Dnjepropetrovskoj oblasti poginule četiri osobe, dok ih je pet ozlijeđeno.

Posjet Witkoffa i Kushnera Moskvi dolazi nešto više od tjedan dana nakon rijetkog posjeta ruskoj prijestolnici direktora CIA-e Johna Ratcliffea. Ni Washington ni Kremlj nisu službeno objavili o čemu se tada razgovaralo. Trump je prošlog tjedna taj susret opisao kao „polurutinski“.

Sjedinjene Države, Ukrajina i Rusija tijekom prošle godine zasebno su sugerirali da se sporazum o završetku rata približava, nakon niza razgovora održanih uz američko posredovanje.

Europski saveznici održali su razgovore i u Parizu, no pregovori su završili bez proboja. Između zaraćenih strana i dalje postoje duboke razlike oko ključnih pitanja, među kojima su teritorij i sigurnosna jamstva za Ukrajinu.

Posljednjih mjeseci i Rusija i Ukrajina pojačale su zračne napade dok se borbe na terenu nastavljaju.

Ukrajina navodi da sve teže presreće balističke projektile zbog manjka presretačkih raketa, dok Kijev svoje napade sve više usmjerava na ciljeve ruske gospodarske infrastrukture.