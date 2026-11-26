Dok se u Hrvatskoj najavljuje Pantheon, njegovi su američki investitori u problemu. Američki predsjednik Donald Trump prijeti penalima svim američkim tvrtkama koje planiraju graditi podatkovne centre izvan SAD-a.

"Ja kao optimist očekujem da će se sve to skupa značajno ublažiti, odnosno da se to na nas neće odnositi. Ne mogu u ovom trenutku striktno tvrditi, ali sam uvjerenja da se to na nas neće odnositi", rekao je investitor Jako Andabak.

Kad je riječ o megaprojektima, od Rimca do Pantheona, Ministarstvo gospodarstva teško odolijeva beskrajnom optimizmu, primjećuje reporter Dnevnika Nove TV Roko Kalafatić.

"Vjerujemo da će biti pozitivna priča i zaista se nadamo da Amerika neće ići u apsolutno oporezivanje jer to bi zaista bilo loše ne samo za Hrvatsku nego i za cijelu Europsku uniju", rekao je Goran Romek, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva.

Podatkovni centri ipak privlače investicije - samo strane, a ne domaće. I, naravno, ima ih premalo.

"Zbog primjene umjetne inteligencije ti zahtjevi za kapacitetima bit će sve veći i veći, a već danas Hrvatska nema dovoljno kapaciteta podatkovnih centara", kazao je Siniša Đuranović, predsjednik HUP-ICT Udruge.

Projekt je uz investitore donio i zabrinutost dijela građana zbog struje, vode, buke i utjecaja na okoliš. Čini se da investitori te brige žele ublažiti - ovcama.

"Ovce će biti ondje, bit će ih otprilike 7000 koje će nam pomagati umjesto trimera da kose tu travu, odnosno da ih koristimo kao pregonski pašnjak", rekao je Andabak.

Ali to nije sve. Pantheon neće biti samo podatkovni već i povrtni centar?

"Radimo otprilike 250 hektara staklenika, što će znatno doprinijeti samodostatnosti na području povrća kao što su krastavac, rajčica, paprika, patlidžan...", dodao je.

Projekt bi mogao zaživjeti već 2030. godine.