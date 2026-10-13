Trumpov dogovor s Rusijom izazvao buru: Moskva najavljuje veliki povratak na tržište goriva, Ukrajina ogorčena

Rusija najavljuje značajno povećanje izvoza dizelskog goriva nakon što je administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa privremeno ublažila sankcije na ruske energente. Moskva očekuje povratak izvoza na razine prije krize, no dogovor je izazvao oštre kritike Ukrajine i dijela američkih političara, koji upozoravaju da bi dodatni prihodi mogli pomoći Rusiji u financiranju rata.

Rusija bi do kraja godine mogla znatno povećati isporuke dizelskog goriva na svjetsko tržište, poručio je u ponedjeljak potpredsjednik ruske vlade Aleksandar Novak, jedan od najvažnijih dužnosnika zaduženih za energetsku politiku Moskve.

Njegova izjava dolazi nakon što je američki predsjednik Donald Trump objavio dogovor s Rusijom o povećanju opskrbe međunarodnog tržišta dizelom. Washington je pritom privremeno suspendirao dio sankcija na rusko gorivo, iako su te mjere prvotno uvedene kako bi se ograničili ruski prihodi kojima se financira rat protiv Ukrajine.

Novak je u razgovoru za rusku državnu televiziju Rossiya-24 istaknuo da ruska naftna industrija raspolaže kapacitetima za povećanje izvoza.

Prema njegovim očekivanjima, mjesečne isporuke dizela do kraja 2026. mogle bi dosegnuti između tri i 3,5 milijuna tona. Time bi se ruski izvoz približio razinama koje su bile uobičajene prije ozbiljnijih poremećaja u proizvodnji i opskrbi.

Ruske rafinerije pod pritiskom ukrajinskih napada

Ruski izvoz dizelskog goriva posljednjih je godina znatno oslabio zbog kombinacije ukrajinskih napada na naftnu infrastrukturu i ograničenja koja je Moskva sama uvodila na prodaju goriva u inozemstvu.

Ukrajina je tijekom 2024. i 2025. intenzivirala napade bespilotnim letjelicama na ruske rafinerije, nastojeći oslabiti energetski sektor koji ima važnu ulogu u financiranju ruske ratne ekonomije.

Prije tih napada Rusija je na međunarodno tržište redovito isporučivala više od tri milijuna tona dizela mjesečno.

Istodobno je Moskva povremeno ograničavala izvoz kako bi osigurala dovoljnu opskrbu domaćeg tržišta i spriječila dodatne poremećaje u cijenama goriva.

Unatoč zabranama, pojedine zemlje nastavile su dobivati ruski dizel na temelju posebnih međudržavnih sporazuma. Najveći dio takvih isporuka bio je usmjeren prema državama Srednje Azije.

Prema podacima industrijskih izvora, Rusija je samo prošlog mjeseca na srednjoazijska tržišta izvezla približno 427 tisuća tona dizelskog goriva.

Trump želi ublažiti pritisak visokih cijena goriva

Američka odluka o privremenom popuštanju sankcija dolazi u trenutku kada rast cijena dizela stvara sve veći pritisak na američko gospodarstvo.

Poskupljenja posebno pogađaju prijevoznike, vozače kamiona i poljoprivrednike, kojima je dizelsko gorivo jedan od ključnih poslovnih troškova.

Takva situacija izaziva zabrinutost i na političkoj sceni, osobito uoči američkih izbora za Kongres na polovini predsjedničkog mandata, zakazanih za 3. studenoga.

Povećanje dostupnosti dizela na svjetskom tržištu moglo bi pomoći ublažavanju pritiska na cijene, što je jedan od mogućih gospodarskih učinaka dogovora Washingtona i Moskve.

Međutim, odluka otvara i pitanje političke cijene takvog poteza jer bi povećana ruska prodaja goriva mogla donijeti dodatne prihode državnom proračunu.

Washington pokušava vratiti Moskvu za pregovarački stol

Prema informacijama Reutersa, američki predstavnici objasnili su ukrajinskim dužnosnicima da dogovor o ruskom dizelu nije isključivo gospodarska mjera.

Tri osobe upoznate s razgovorima navele su da su Trumpovi izaslanici tijekom sastanka održanog u petak predstavili sporazum kao dio šire diplomatske strategije usmjerene na ponovno pokretanje pregovora o završetku rata.

Američka administracija, prema tim informacijama, pokušava pronaći način da Rusiju vrati za pregovarački stol nakon što prethodni pokušaji uspostave trajnog pregovaračkog procesa nisu donijeli željene rezultate.

Ipak, takav pristup naišao je na protivljenje dijela američkih zakonodavaca.

Kritičari upozoravaju da bi Moskva mogla ostvariti znatnu financijsku korist bez obveze da zauzvrat pristane na konkretne ustupke povezane s ratom u Ukrajini.

Posebno ih zabrinjava mogućnost da se prihodi ostvareni izvozom energenata iskoriste za nastavak ruskih vojnih operacija.

Zelenskij oštro kritizirao američko-ruski dogovor

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij također je izrazio nezadovoljstvo novim sporazumom.

Prema njegovoj ocjeni, ublažavanje ograničenja na ruske energente predstavlja odmak od dugogodišnje zapadne politike gospodarskog pritiska na Moskvu.

Od početka ruske invazije punih razmjera 2022. godine zapadne zemlje nastojale su sankcijama ograničiti prihode ruskog energetskog sektora i time smanjiti financijske mogućnosti Kremlja za nastavak rata.

Zelenskij smatra da bi novo popuštanje sankcija moglo oslabiti dosadašnje napore međunarodne zajednice.

Njegove kritike dodatno su pojačane nakon najnovijih ruskih zračnih napada na ukrajinsku energetsku infrastrukturu.

Novi napadi na Ukrajinu dodatno zaoštrili situaciju

Ukrajinski predsjednik u ponedjeljak je izvijestio da su ruske snage tijekom posljednjeg vala zračnih udara pogodile najmanje šest energetskih ciljeva diljem zemlje.

Napadi su, prema ukrajinskim informacijama, odnijeli i ljudske živote te dodatno otežali funkcioniranje energetskog sustava.

Zelenskij je poručio da takvi postupci pokazuju kako Moskva nije ozbiljno zainteresirana za energetsko primirje.

Rusija od početka invazije 2022. redovito napada ukrajinsku energetsku infrastrukturu, dok Ukrajina posljednjih godina uzvraća udarima na ruske rafinerije i druga postrojenja povezana s proizvodnjom i opskrbom gorivom.

U takvim okolnostima američko-ruski dogovor o dizelu dobiva dodatnu političku težinu.

Hoće li energetski dogovor pomoći pregovorima ili ojačati Rusiju?

Najava povećanja ruskog izvoza otvara dva važna pitanja: može li dodatna opskrba stabilizirati međunarodno tržište dizelskog goriva i hoće li privremeno ublažavanje sankcija doista potaknuti Moskvu na ozbiljnije mirovne pregovore.

Ruske vlasti očekuju povratak izvoza na pretkrizne razine, dok američka administracija nastoji iskoristiti energetski dogovor kao dio diplomatskog pristupa rješavanju rata.

Ukrajina i dio američkih zakonodavaca, međutim, upozoravaju na rizik da Rusija ostvari gospodarsku korist bez promjene svoje vojne politike.

Zasad nema potvrde da će dogovor dovesti do novih ustupaka Moskve ili napretka u pregovorima.

Daljnji razvoj situacije ovisit će o stvarnom povećanju ruskih isporuka, kretanju cijena goriva i, prije svega, o tome hoće li energetska suradnja Washingtona i Moskve otvoriti prostor za diplomatski pomak u ratu koji traje već više od četiri godine.