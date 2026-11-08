Trump želi šefa UFC-a za glasnogovornika Bijele kuće: Pozvao i šest slavnih boraca da mu budu pomoćnici

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u subotu da želi da izvršni direktor UFC-a Dana White preuzme dužnost glasnogovornika Bijele kuće. No Trumpova ideja ne staje samo na Whiteu. Predsjednik je poručio da bi novi glasnogovornik sa sobom trebao dovesti i šest sadašnjih ili bivših UFC-ovih prvaka koji bi mu pomagali u obavljanju dužnosti.

Svoju je zamisao Trump objavio na društvenoj mreži Truth Social, gdje je Whitea opisao kao „nasilnog borca i ratnika”.

Riječ je o još jednom neobičnom prijedlogu američkog predsjednika, koji već godinama održava bliske odnose s čelnikom najpoznatije svjetske organizacije mješovitih borilačkih vještina.

Trump želi UFC-ove prvake u Bijeloj kući

Uz Danu Whitea, Trump je naveo i šest poznatih imena iz svijeta UFC-a koja bi želio vidjeti u njegovu timu.

Među njima su borci iz ruske republike Dagestana, Islam Mahačev i Habib Nurmagomedov, kao i Amerikanci Justin Gaethje i Daniel Cormier.

Trump je spomenuo i „Kaylu Harris”, pri čemu je vjerojatno mislio na UFC-ovu borkinju Kaylu Harrison.

Na popisu se našla i Amanda Nunes, bivša UFC-ova prvakinja rođena u Brazilu, koja je prošle godine dobila američko državljanstvo.

Trump zasad nije pojasnio kakve bi točno dužnosti borci imali u Bijeloj kući niti je poznato koliko je njegov prijedlog ozbiljan.

Dana White najavio sastanak s Trumpom

Govoreći na konferenciji za novinare u subotu u Londonu, nakon jednog boksačkog događaja, Dana White otkrio je da se u ponedjeljak planira sastati s Trumpom u Bijeloj kući.

Nije, međutim, potvrđeno hoće li tema njihova razgovora biti upravo preuzimanje dužnosti glasnogovornika. Ta je funkcija trenutačno upražnjena nakon što je Katie Zacharia prošlog mjeseca napustila dužnost, i to nakon manje od tjedan dana. Zacharia je prethodno naslijedila Karoline Leavitt, koja je dužnost napustila krajem kolovoza.

Trump i White surađuju više od dva desetljeća

Odnos Donalda Trumpa i Dane Whitea traje još od početka 2000-ih godina.

Njihova suradnja započela je kada je Trumpov kasino Taj Mahal bio domaćin nekoliko UFC-ovih priredbi, čime je tada mlada borilačka organizacija dobila priliku predstaviti se široj publici.

Njihovo prijateljstvo i političko savezništvo dodatno su ojačali 2016. godine, kada je White javno podržao Trumpovu predsjedničku kampanju.

Trump je posljednjih godina često viđen na UFC-ovim događajima, gdje je redovito privlačio veliku pozornost publike i medija.

U lipnju je Bijela kuća ugostila i večer UFC-ovih borbi u sklopu obilježavanja 250. obljetnice američke neovisnosti.

U Bijeloj kući već radi bivši UFC-ov glasnogovornik

Zanimljivo je da Trumpova administracija već ima osobu s iskustvom rada u UFC-u. Riječ je o Stevenu Cheungu, direktoru komunikacija Bijele kuće, koji je za UFC radio od 2013. do 2016. godine. Cheung je ondje obavljao poslove povezane s odnosima s javnošću, a potom je nastavio karijeru u političkim komunikacijama.

Hoće li Dana White doista prihvatiti Trumpov prijedlog i zamijeniti borilačku organizaciju političkom pozornicom Bijele kuće, zasad nije poznato. Više informacija moglo bi biti poznato nakon njihova najavljenog sastanka u ponedjeljak.