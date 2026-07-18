Trump želi još jedno Svjetsko prvenstvo u SAD-u: "Ovaj put bez Kanade i Meksika"

Američki predsjednik Donald Trump toliko je zadovoljan ovim Svjetskim prvenstvom da želi da Sjedinjene Američke Države organiziraju još jedno, ali sljedeći put bez Kanade i Meksika.

Govoreći u petak na prijemu povodom Svjetskog prvenstva, uoči nedjeljnog finala između Španjolske i Argentine, Trump je pozvao FIFA-u da najveće svjetsko nogometno natjecanje ponovno dodijeli Sjedinjenim Državama, piše Politico.

"Trebali biste ponovno izabrati Sjedinjene Američke Države", rekao je predsjednik na prijemu održanom u Trump Toweru u New Yorku i dodao: "Ovaj put izostavit ćemo Kanadu i Meksiko."

Trump je potom rekao da bi FIFA za sljedeće prvenstvo trebala "izabrati nekog drugog", dodavši kako bi to moglo smanjiti ljutnju, mržnju i napetosti među ljudima.

Prvo sljedeće Svjetsko prvenstvo za muškarce za koje još nije određen domaćin bit će ono 2038. godine.

FIFA je organizaciju Svjetskog prvenstva 2030. dodijelila skupini od šest zemalja. Glavni domaćini bit će Španjolska, Portugal i Maroko, dok će se uvodne utakmice odigrati u Argentini, Paragvaju i Urugvaju, u povodu stote obljetnice natjecanja. Saudijska Arabija izabrana je za domaćina prvenstva 2034. godine.

Trump je također otkrio da je predsjednik FIFA-e Gianni Infantino predložio zajedničku organizaciju Svjetskog prvenstva u SAD-u i Kini. Trump se našalio da bi igrači između utakmica u tom slučaju imali "ugodan i kratak let".

Postupak kandidature za organizaciju Svjetskog prvenstva počinje godinama unaprijed, a konkurencija za domaćinstvo 2038. mogla bi biti vrlo velika, čak i uz Trumpov očiti pokušaj lobiranja kod FIFA-e.

Regije koje su nedavno organizirale prvenstvo moraju preskočiti određeni ciklus, ali zemlje Sjeverne Amerike i Oceanije imat će pravo kandidirati se za domaćinstvo 2038. godine.

Američki predsjednik ni dosad se nije ustručavao uključivati u događaje povezane sa Svjetskim prvenstvom. Tijekom govora priznao je da je nazvao Infantina i zatražio preispitivanje odluke nakon što je američki napadač Folarin Balogun dobio crveni karton u pobjedi SAD-a protiv Bosne i Hercegovine, piše Politico.

Ta bi odluka automatski značila suspenziju na jednoj utakmici. FIFA je poslije ukinula zabranu, čime je Balogunu omogućeno da nastupi protiv Belgije. Riječ je o izrazito neuobičajenom potezu koji je izazvao kritike diljem svijeta.

Na prijemu u Trump Toweru predsjednik je pohvalio Infantina zbog njegove uloge u tom slučaju.

"Donio si još jednu sjajnu odluku", rekao je Trump predsjedniku FIFA-e koji je stajao pokraj njega.

"Za to nikada nećeš dobiti priznanje."