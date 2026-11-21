Susret Donalda Trumpa i Vladimira Putina u kineskom Shenzhenu izazvao je brojne reakcije. Američki predsjednik nije skrivao zadovoljstvo što ponovno vidi ruskog čelnika, a posebno je odjeknuo način na koji ga je pozdravio.

"Tko je to? To je moj prijatelj", rekao je Trump uz osmijeh prije nego što se rukovao s Putinom.

Kako piše američki ABC News, susret je održan u sklopu povijesnog trilateralnog sastanka na kojem je sudjelovao i kineski predsjednik Xi Jinping. Unatoč razgovorima o miru, sastanak nije donio značajniji pomak prema završetku rata u Ukrajini.

TRUMP: Posts image of himself shaking hands with Vladimir Putin under the caption "My Friend https://t.co/nbwt72lmHk — Trump Truths (@trumptruthsbot) November 21, 2026

Zelenski nije štedio riječi

Na Trumpovo isticanje prijateljstva s Putinom reagirao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

"Za nas je on neprijatelj. Za nas je on ubojica", poručio je Zelenski u razgovoru za CNN, a njegove riječi prenio je i Euronews.

Ukrajinski predsjednik upozorio je da takve prijateljske poruke mogu dodatno ohrabriti ruskog čelnika jer smanjuju pritisak na Moskvu. Sve se događa u trenutku novih snažnih ruskih napada na Ukrajinu. Dok Trump naglašava osobni odnos s Putinom, Kijev upozorava da ruske snage nastavljaju napadati ukrajinske gradove i civilnu infrastrukturu.

Zelenskyy: “It's up to President Trump how to call Putin. For us, he's an enemy. For us, he's a killer. I think for the most people in the world, he's a killer because he's killing day and night. If you speak about Putin like he's a ‘friend,’ he doesn't feel that he's a killer.” https://t.co/zuPPkIeX4f — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) November 21, 2026