Trump se oglasio nakon skandalozne odluke FIFA-e

Američki predsjednik Donald Trump javno je podržao odluku FIFA-e da ukine suspenziju napadaču Sjedinjenih Američkih Država Folarinu Balogunu, koji će tako biti na raspolaganju reprezentaciji u ogledu protiv Belgije na Svjetskom prvenstvu.

FIFA-in Disciplinski odbor odlučio je suspendirati izvršenje automatske kazne koju je Balogun trebao odraditi nakon isključenja u utakmici protiv Bosne i Hercegovine, čime je američki reprezentativac stekao pravo nastupa u četvrtfinalnom dvoboju.

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Trump je odluku pozdravio objavom na društvenim mrežama.

"Hvala FIFA-i što je učinila pravu stvar i ispravila veliku nepravdu", napisao je Trump.

Balogun je crveni karton zaradio u susretu s Bosnom i Hercegovinom nakon oštrog starta na Tariku Muharemoviću u 63. minuti. Brazilski sudac Raphael Claus prvotno mu je pokazao žuti karton, no nakon pregleda VAR snimke preinačio je odluku i isključio američkog napadača.

S obzirom na to da je Balogun s tri pogotka najbolji strijelac američke reprezentacije na ovom prvenstvu, njegov eventualni izostanak bio bi veliki udarac za momčad izbornika Mauricija Pochettina.

FIFA je odluku donijela pozivajući se na članak 27. Disciplinskog pravilnika, koji omogućuje da se izvršenje disciplinske mjere u cijelosti ili djelomično suspendira.

Prema odluci Disciplinskog odbora, izvršenje automatske suspenzije odgođeno je uz probni rok od godinu dana, što znači da će Balogun moći nastupiti u nastavku natjecanja.