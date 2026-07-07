Trump razgovarao s Putinom i Zelenskim: Najavio ukidanje sankcija Turskoj i poručio da se nada kraju rata

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je tijekom summita NATO-a da je posljednjih dana razgovarao i s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, izrazivši uvjerenje da obje strane žele postići dogovor kojim bi se okončao rat u Ukrajini.

Govoreći novinarima prije sastanka s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoğanom, Trump je rekao da je s Putinom vodio dug razgovor, nakon čega je kontaktirao i Zelenskog.

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– Vjerujem da obojica žele postići sporazum. Nadam se da ćemo rat uskoro privesti kraju – rekao je američki predsjednik.

U fokusu razgovora s Erdoğanom bila je i budućnost američko-turskih odnosa. Trump je najavio da će njegova administracija ukinuti sankcije uvedene Turskoj zbog kupnje ruskog protuzračnog sustava S-400, čime bi se otvorio prostor za obnovu vojne suradnje dviju zemalja.

Sankcije su Ankari uvedene 2020. godine na temelju američkog zakona CAATSA, a Turska je tada isključena i iz programa razvoja borbenog zrakoplova F-35. Trump je sada potvrdio da će njegova administracija donijeti odluku i o mogućoj prodaji tih zrakoplova Turskoj, iako pravne i političke prepreke još nisu u potpunosti uklonjene.

Na marginama summita očekuje se i sastanak Trumpa i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Ukrajinski čelnik najavio je da će od američkog predsjednika zatražiti dodatnu pomoć u protuzračnoj obrani zbog sve intenzivnijih ruskih raketnih napada na ukrajinske gradove.

Trump se osvrnuo i na pitanje Grenlanda, ponovivši svoj raniji stav da bi taj arktički otok trebao biti pod američkom, a ne danskom kontrolom.

Ocijenio je kako Grenland ima iznimnu stratešku važnost za Sjedinjene Države zbog prisutnosti ruskih i kineskih aktivnosti u regiji te ustvrdio da Danska ne ulaže dovoljno u razvoj i sigurnost tog teritorija. Dodao je da je upravo to pitanje posljednjih godina izazvalo napetosti između Washingtona i Kopenhagena, iako se razgovori između dviju strana i dalje nastavljaju diplomatskim putem.