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Trump pritisnuo Ukrajinu, Kijev navodno obustavio napade na ruske rafinerije: Stanka bi mogla potrajati mjesecima

Ukrajinska vojska navodno je privremeno zaustavila napade na ruska naftna postrojenja nakon kritika američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji tvrdi da takve operacije pridonose visokim cijenama energenata u svijetu

Ukrajina je, prema pisanju američkog Wall Street Journala, obustavila napade na ruske rafinerije nafte nakon pritiska američkog predsjednika Donalda Trumpa. List se poziva na izvore upoznate s ukrajinskim vojnim operacijama, a navodi da je riječ o neslužbenoj odluci koja je stupila na snagu početkom prošlog tjedna.

Prema istim informacijama, prekid napada mogao bi potrajati sve do završetka američkih izbora na sredini predsjedničkog mandata, a nije isključeno ni njegovo produljenje.

Ipak, navodi zasad nisu neovisno potvrđeni.

Trump kritizirao napade: „Mislim da je to sramota”

Američki predsjednik nedavno je otvoreno izrazio nezadovoljstvo ukrajinskim napadima na rusku naftnu infrastrukturu, tvrdeći da oni dodatno utječu na cijene energenata na svjetskom tržištu.

U intervjuu za Newsmax, prije dva tjedna, Trump se posebno osvrnuo na napad na rafineriju ruske kompanije Rosnjeft, smještenu jugoistočno od Moskve. Riječ je o postrojenju koje sudjeluje u opskrbi ruskoga glavnog grada.

„Sve što on radi jest to da podiže cijenu nafte u svijetu. Pa, mislim da je to sramota”, izjavio je Trump, kritizirajući postupke ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

Američki predsjednik smatra da napadi na rafinerije imaju posljedice koje nadilaze rat između Rusije i Ukrajine jer mogu utjecati na opskrbu gorivom i cijene energije u drugim zemljama.

„Postoji mnogo ciljeva koje možete napasti, ali kada gađate rafinerije u kojima se proizvodi dizelsko gorivo, a to je potrebno i nama i svijetu, onda on ne čini nikakvu uslugu svijetu”, poručio je Trump.

Zelenski prethodno odustao od primirja za energetska postrojenja

Novi navodi o obustavi napada dolaze nakon neslaganja između Washingtona i Kijeva oko napada na energetsku infrastrukturu.

Ukrajina je prethodno izvela napad na rusku rafineriju nakon što je Zelenski objavio da Kijev odustaje od primirja koje se odnosilo na energetska postrojenja, a koje je ranije najavio Trump. Ukrajinski predsjednik pritom je kritizirao Trumpovu spremnost na postizanje dogovora s Moskvom.

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