Trump priprema politički rat s demokratima: Na stolu kapa s natpisom „VETO”, Kongresu prijeti potpuna blokada

Crvena kapa s velikim natpisom „VETO”, koja je prije nekoliko dana stajala na stolu u Ovalnom uredu dok je američki predsjednik Donald Trump razgovarao s novinarima, postala je simbol političke strategije kojom se Bijela kuća priprema za novu demokratsku većinu u oba doma američkog Kongresa.

Nakon velikog izbornog poraza republikanaca, Trump otvoreno najavljuje da će koristiti predsjednički veto kako bi blokirao zakone koje budu donosili demokrati. Računa da će ih dugotrajna blokada prisiliti na pregovore i ustupke.

Prema njegovoj procjeni, nakon „mjesec ili dva” neprestanih veta demokrati bi sami mogli nazvati Bijelu kuću i zatražiti dogovor.

Demokrati preuzimaju kontrolu nad oba doma Kongresa

Prema dosadašnjim izbornim rezultatima, demokrati su osigurali najmanje 54 od ukupno 100 mjesta u Senatu, uključujući dvojicu nezavisnih senatora koji glasaju s njima.

Glasovi se još prebrojavaju u dvije tijesne utrke, na Aljasci i u Mississippiju.

U Zastupničkom domu demokrati zasad imaju 253 mjesta, znatno više od 218 potrebnih za većinu, dok rezultati još dvadesetak utrka nisu konačni.

Posebno su odjeknule pobjede u saveznim državama koje su desetljećima bile republikanska uporišta. U Kansasu je izabran prvi demokratski senator od 1932. godine, a u Teksasu prvi od 1988.

Takav rasplet znači da će Trump od siječnja 2027. morati surađivati s Kongresom kojim upravlja oporba, što bi moglo znatno otežati provedbu njegove političke agende.

Trump prijeti vetom, ali Kongres ga može nadglasati

Još uoči izbora, kada su ankete počele pokazivati nepovoljan položaj republikanaca, Trump je najavljivao korištenje svoje „ultimativne moći – veta”.

Pravo predsjednika da odbije zakon koji je usvojio Kongres propisano je člankom I., odjeljkom 7. američkog Ustava.

Kada oba doma Kongresa usvoje zakon, predsjednik ima deset dana, ne računajući nedjelje, da ga potpiše ili vrati domu u kojem je prijedlog nastao, uz obrazloženje svojeg protivljenja.

Predsjednik pritom ne može odbiti samo pojedine odredbe. Zakon mora prihvatiti ili odbiti u cijelosti.

Kongres može nadglasati predsjednički veto, ali za to je potrebna dvotrećinska većina u oba doma.

Ako glasaju svi članovi, to znači najmanje 67 glasova u Senatu i 290 u Zastupničkom domu.

S obzirom na trenutačni odnos snaga, demokratima bi za nadglasavanje veta trebalo najmanje 13 republikanskih senatora i 37 republikanskih zastupnika, pod pretpostavkom da svih 253 demokratskih zastupnika glasa jednako.

Andrew Proctor, predavač američke politike na University College Londonu, upozorava da demokrati nemaju dovoljno mjesta ni u jednom domu da samostalno nadglasaju predsjedničke vete.

Zbog toga smatra da je realno očekivati ozbiljnu zakonodavnu blokadu.

Koliko je Trump dosad koristio veto?

Iako sada najavljuje učestalo korištenje veta, Trump se tijekom dosadašnjeg predsjedničkog djelovanja nije osobito često služio tim instrumentom.

U prvom mandatu uložio je deset veta, a Kongres je uspio nadglasati samo jedan, i to na zakon o obrambenom proračunu za 2021. godinu.

Svih deset veta uslijedilo je nakon što su demokrati na izborima 2018. preuzeli kontrolu nad Zastupničkim domom.

U drugom mandatu Trump je dosad uložio dva veta, oba 29. prosinca 2025. godine. Odnosila su se na zakone povezane s vodovodnim projektom u Coloradu i zemljištem plemena Miccosukee na Floridi.

Za usporedbu, Bill Clinton tijekom predsjedničkog mandata uložio je 37 veta, George H. W. Bush 44, a Ronald Reagan 78 tijekom dva mandata.

Apsolutni rekorder među američkim predsjednicima ostaje Franklin D. Roosevelt, koji je uložio čak 635 veta. Kongres ih je uspio nadglasati samo devet.

Zanimljivo je da je Roosevelt tijekom sva četiri mandata imao većinu vlastite stranke u oba doma Kongresa.

Njegovi vetoi stoga nisu bili prvenstveno sredstvo obračuna s oporbom, nego i način održavanja discipline među vlastitim zastupnicima.

Među poznatijim primjerima bio je veto na porezni zakon iz 1944. godine, za koji je Roosevelt smatrao da pogoduje bogatima umjesto onima kojima je pomoć najpotrebnija.

Drugi na povijesnoj ljestvici po broju veta je Grover Cleveland s 584, a slijede Harry Truman s 250 i Dwight D. Eisenhower sa 181.

Demokrati imaju i druga sredstva pritiska na Bijelu kuću

Ipak, predsjednički veto nije svemoćan. Trump njime može blokirati zakone, ali ne i sve poteze koje demokrati planiraju nakon preuzimanja Kongresa.

Nova većina moći će pokretati kongresne istrage, pozivati dužnosnike na saslušanja i zahtijevati dokumentaciju od administracije. Demokratski Senat imat će i važnu ulogu u potvrđivanju predsjedničkih imenovanja.

Robert Garcia, koji bi trebao preuzeti vođenje nadzornog odbora Zastupničkog doma, već je uputio upozorenje Trumpovoj administraciji.

„Uzmite odvjetnike”, poručio je na društvenoj mreži X.

Senator Ron Wyden, koji bi trebao voditi senatski odbor za financije, bio je još kraći.

„Sudski pozivi”, napisao je.

Demokrati će tako moći povećati pritisak na administraciju čak i ako Trump svojim vetima zaustavi njihove zakonodavne prijedloge.

Može li Trump ponovno biti opozvan?

Jedno od najmoćnijih ustavnih sredstava koje Kongres ima na raspolaganju jest postupak opoziva predsjednika, poznat kao impeachment.

Za pokretanje postupka i izglasavanje optužnice u Zastupničkom domu dovoljna je obična većina, koju demokrati sada imaju.

Međutim, za osudu i smjenu predsjednika potrebna je dvotrećinska većina u Senatu.

Ako demokrati ostanu na 54 mjesta, za takvu odluku trebala bi im podrška najmanje 13 republikanskih senatora.

Iskustvo iz Trumpova prvog mandata pokazuje koliko je teško postići takav dogovor.

Trump je tada dvaput bio podvrgnut postupku opoziva, ali ga je Senat oba puta oslobodio optužbi.

Čak i nakon napada na američki Kapitol 6. siječnja 2021. godine, za njegov opoziv glasalo je deset republikanskih zastupnika, dok je za osudu u Senatu glasalo sedam republikanskih senatora.

Trump je za CBS News izjavio da ga mogućnost novog opoziva ne zabrinjava.

„Mislim da bi to uništilo Demokratsku stranku”, rekao je.

Wall Street očekuje drukčiju političku i gospodarsku situaciju

Promjene u Kongresu mogle bi utjecati i na američko gospodarstvo.

David Kelly, glavni globalni strateg JPMorgan Asset Managementa, za CNBC je ocijenio da bi podijeljena vlast mogla donijeti umjereniji gospodarski rast, umjereniju inflaciju i manje neizvjesnosti.

Takva procjena temelji se na očekivanju da će Bijela kuća i Kongres teže provoditi velike jednostrane promjene gospodarske politike.

No politička blokada može imati i drukčije posljedice, osobito kada je riječ o pregovorima o državnom proračunu i financiranju saveznih institucija.

Analitičari upozoravaju da će obje strane morati pronaći barem određeni prostor za kompromis kako bi izbjegle dugotrajne zastoje.

Ključni datum je 3. siječnja 2027.

Novi saziv američkog Kongresa počet će s radom 3. siječnja 2027. godine, kada istječe mandat sadašnjeg sastava.

Do tada republikanci zadržavaju kontrolu nad oba doma, ali nakon tog datuma Trump će se suočiti s drukčijim odnosom političkih snaga.

Predsjednički veto ostat će mu jedno od najvažnijih sredstava zaustavljanja demokratskih zakona. Ipak, to ne znači da će moći izbjeći pregovore, kongresne istrage ili sukobe oko proračuna.

Trump je pritom u nekim izjavama ostavio otvorenu mogućnost suradnje. Nakon izbora poručio je da ne želi sljedeće dvije godine provesti samo ulažući veta na zakone te da je spreman razgovarati s demokratima.

Pred SAD-om su tako dvije godine u kojima će se predsjednička moć veta sudarati s novom kongresnom većinom. Hoće li taj odnos dovesti do političkih dogovora ili dugotrajne blokade, ovisit će o spremnosti obiju strana na ustupke.