Trump prijeti zemljama koje pomažu Iranu: Najavio "ekonomski rat kakav dosad nije viđen"

Američki predsjednik Donald Trump dodatno je zaoštrio pritisak na Iran, zaprijetivši ozbiljnim ekonomskim posljedicama svim državama koje Teheranu budu pružale financijsku ili drugu vrstu pomoći.

Trump je putem svoje društvene mreže Truth Social poručio da bi se na udaru Washingtona mogle naći zemlje koje preko svojih financijskih institucija, kompanija, zračnih luka ili državnih tijela omoguće bilo kakvu pomoć Iranu.

Prema njegovim riječima, takve bi se države suočile s „teškim ekonomskim posljedicama“.

Najavljuje dosad neviđen ekonomski pritisak

Američki predsjednik tvrdi da je Iran imao priliku postići dogovor sa Sjedinjenim Državama, ali je nije iskoristio. Zbog toga sada najavljuje snažno povećanje ekonomskog pritiska.

Trump je najavio ono što opisuje kao najrazorniju ekonomsku operaciju ikada pokrenutu protiv neke države te „ekonomski rat kakav dosad nije viđen“.

Posebno je izdvojio krijumčarenje nafte, devizne transakcije, prijenos gotovine, poslovanje mjenjačnica, registraciju brodova i korištenje paravan-tvrtki. Poručio je da aktivnosti kojima se Iranu omogućuje zaobilaženje ekonomskih ograničenja moraju odmah prestati.

Ipak, nije otkrio koje bi konkretne nove sankcije SAD mogao uvesti niti je imenovao države za koje Washington smatra da pomažu Teheranu.

Washington pojačava prijetnje

Najnovija Trumpova poruka dolazi nakon što je američki ministar financija Scott Bessent prošlog tjedna također najavio mogućnost gotovo potpune ekonomske izolacije Irana.

Napetosti u regiji ostaju visoke i nakon gotovo šest mjeseci sukoba. Intenzitet vojnih operacija smanjio se u odnosu na prve tjedne, obilježene izraelskim i američkim udarima te iranskim odgovorima, ali političko i sigurnosno stanje i dalje je vrlo nestabilno.

Trump posljednjih dana sve snažnije stavlja naglasak na ekonomski pritisak. U okolnostima u kojima rat nema veliku potporu američke javnosti i dijela političke scene, a američke zalihe streljiva znatno su opterećene sukobom, čini se da Washington zasad pokušava pojačati pritisak na Teheran prvenstveno ekonomskim sredstvima.