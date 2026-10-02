Trump prijeti zabranom izvoza dizela i traži pomoć Europe. Cijene su već rekordne: "Pripremite zalihe"

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da razmatra mogućnost da od europskih država zatraži puštanje dijela njihovih rezervi dizela na tržište. Istodobno njegova administracija ozbiljno razmišlja o ograničavanju američkog izvoza tog goriva zbog globalne nestašice i snažnog rasta cijena.

Trumpova izjava dolazi nakon što je američki ministar financija Scott Bessent pozvao europske zemlje da pripreme dodatne zalihe i što prije ih stave na tržište.

Bessent je poručio da američki poljoprivrednici, prijevoznici i kompanije ne bi trebali sami snositi teret visokih cijena, prenosi BBC.

"Naši europski partneri trebali bi ubrzati ispunjavanje postojećih obveza i odmah staviti na raspolaganje dodatne količine kako bi se ublažili trenutačni poremećaji", objavio je Bessent na društvenim mrežama.

Trump: Vrlo ozbiljno razmišljamo o tome

SAD razmatra ograničavanje izvoza dizela u pokušaju da smanji pritisak na cijene na domaćem tržištu. Trump je tijekom vikenda potvrdio da njegova administracija tu mogućnost shvaća ozbiljno.

"Vrlo ozbiljno razmišljamo o tome", rekao je.

U četvrtak je otišao korak dalje i poručio da bi od europskih država mogao zatražiti aktiviranje dijela njihovih rezervi.

Cijene goriva postale su i važno političko pitanje u SAD-u uoči izbora za Kongres u studenome. Trump bi trebao sudjelovati u republikanskoj kampanji diljem zemlje, dok stranka pokušava zadržati kontrolu nad Zastupničkim domom i Senatom.

SAD izvozi do 1,5 milijuna barela dnevno

Potencijalna američka zabrana izvoza mogla bi imati velike posljedice za ostatak svijeta. SAD je jedan od ključnih globalnih dobavljača dizela i dnevno izvozi između 1,2 i 1,5 milijuna barela.

Ako bi te količine nestale s međunarodnog tržišta, stručnjaci upozoravaju da bi cijene u drugim zemljama mogle dodatno porasti.

David Fyfe, glavni ekonomist Argus Medije, upozorio je da bi prekid američkih isporuka vjerojatno izazvao snažan rast cijena dizela na međunarodnom tržištu.

Trump, s druge strane, smatra da bi zadržavanje većih količina goriva u SAD-u moglo sniziti domaće cijene i tako pomoći vozačima, poljoprivrednicima, prijevoznicima i kompanijama.

Europa razmatra zajednički odgovor

Mogućnost američke zabrane izvoza već je pokrenula razgovore u Europi.

Velika Britanija u četvrtak je s europskim partnerima razgovarala o mogućnosti puštanja rezervi dizela na tržište. Britanski ministar energetike Martin McCluskey sudjelovao je u razgovorima o potencijalnom koordiniranom odgovoru.

Izvor upoznat s razgovorima rekao je BBC-ju da je razumno unaprijed pripremiti zajednički odgovor s drugim europskim državama, uključujući članice Europske unije.

Dio strateških rezervi još je dostupan nakon ranijeg koordiniranog puštanja zaliha goriva.

Britanska vlada zasad tvrdi da nema razloga za strah od nestašice.

"Imamo raznolike i otporne izvore opskrbe. Nastavljamo razgovore s međunarodnim partnerima i britanskom industrijom goriva", poručio je glasnogovornik vlade.

Intenzivni razgovori i u Europskoj uniji

Europska komisija također je potvrdila da se vode intenzivni razgovori o stanju na tržištu dizela. U njih su uključeni i kontakti na visokoj razini s američkom administracijom.

Globalno tržište goriva već je pod snažnim pritiskom zbog rata s Iranom. Cijene benzina i dizela naglo su porasle nakon izbijanja američko-izraelskog rata s Iranom u veljači.

Situaciju je dodatno pogoršalo zatvaranje Hormuškog tjesnaca, jednog od najvažnijih energetskih pravaca na svijetu, kojim u normalnim okolnostima prolazi oko petine globalne trgovine naftom i plinom.

Dodatan pritisak na ponudu dizela stvorila je i zabrana izvoza iz Rusije, jednog od velikih svjetskih dobavljača tog goriva.

Dizel u Britaniji dosegnuo rekordnu cijenu

Posljedice globalnih poremećaja već osjećaju europski vozači. U Velikoj Britaniji cijena dizela dosegnula je rekordnu razinu.

Prema podacima automobilističke organizacije RAC, prosječna cijena litre dizela popela se na 199,79 penija. Prije aktualnog vala poskupljenja iznosila je 142,38 penija.

Dizel predstavlja poseban problem jer ga je zahtjevnije proizvoditi od benzina, dok je potražnju teško brzo smanjiti. O njemu u velikoj mjeri ovise cestovni teretni prijevoz, poljoprivreda i niz drugih gospodarskih djelatnosti.

Velika Britanija dodatno je izložena poremećajima jer uvelike ovisi o uvozu. Njezine četiri rafinerije mogu proizvesti dovoljno benzina za domaće potrebe, ali ne proizvode dovoljno dizela.

Upravo zato bi eventualna američka zabrana izvoza mogla dodatno zaoštriti već napetu situaciju na europskom tržištu i povećati pritisak na vlade da posegnu za strateškim rezervama.