TRUMP POVUKAO POTEZ KOJI BI MOGAO RAZLJUTITI UKRAJINU Ublažava sankcije Rusiji, carine su trebale dosegnuti čak 100 posto

Američki predsjednik Donald Trump odlučio je izuzeti niz sankcija, trgovinskih ograničenja i carina povezanih s Rusijom od primjene novog zakona, svega nekoliko dana prije nego što su predviđene mjere trebale stupiti na snagu.

Odluka je objavljena u petak izvršnom uredbom Bijele kuće, a dolazi u trenutku sve izraženijih napetosti između Washingtona i Kijeva te Trumpovih javnih kritika na račun ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

Carine su mogle dosegnuti čak 100 posto

Trump je sredinom rujna potpisao Zakon Lindseyja O. Grahama o sankcioniranju Rusije i Irana iz 2026. godine, kojim je predviđeno snažno povećanje gospodarskog pritiska na države koje nastavljaju kupovati ruske energente.

Prema odredbama zakona, Sjedinjene Američke Države mogle su u roku od 30 dana uvesti carine do 100 posto na robu iz pet zemalja koje u najvećim količinama uvoze rusku sirovu naftu ili prirodni plin.

Mjere su bile predviđene i za druge države koje bi nastavile svjesno kupovati ruske energente nakon propisanog roka, kao i za zemlje koje se ubrajaju među najveće pomagače Rusiji u zaobilaženju međunarodnih sankcija.

Takav pristup mogao je imati dalekosežne posljedice za međunarodnu trgovinu, osobito za države koje istodobno održavaju snažne gospodarske veze sa SAD-om i Rusijom.

Trump objasnio zašto je donio odluku

U izvršnoj uredbi američki predsjednik pozvao se na nacionalne interese Sjedinjenih Država.

„Podnio sam Kongresu potvrdu da je izdavanje ovakvog izuzeća u ovom trenutku u nacionalnom interesu Sjedinjenih Američkih Država”, naveo je Trump u dokumentu koji je u petak objavila Bijela kuća.

Time je otvorio prostor za izuzeća od dijela novih mjera koje su trebale biti uvedene na temelju zakona potpisanog prošlog mjeseca.

Odluka se odnosi na predviđene nove sankcije i carine, a ne znači automatsko ukidanje svih postojećih američkih ograničenja prema Rusiji.

Indija među državama koje su izrazile zabrinutost

Najavljene carine izazvale su zabrinutost u zemljama koje u velikim količinama kupuju rusku naftu.

Među njima je i Indija, jedan od najvećih uvoznika ruskih energenata, koja je upozoravala na moguće posljedice američkih trgovinskih mjera.

Uvođenje carina do 100 posto moglo je znatno otežati pristup američkom tržištu državama koje nastavljaju energetsku suradnju s Moskvom.

Trumpovo izuzeće stoga bi moglo donijeti olakšanje dijelu američkih trgovinskih partnera koji su se suočavali s mogućnošću novih ograničenja.

Odluka u trenutku sve oštrijih poruka Zelenskom

Potez Bijele kuće dolazi u osjetljivom političkom trenutku, dok Trump sve otvorenije kritizira ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

Američki predsjednik posljednjih je dana iznosio oštre ocjene ukrajinskog vodstva, a sugerirao je i da bi Ukrajini mogao biti potreban novi čelnik.

U takvim okolnostima odluka o ublažavanju novih mjera povezanih s Rusijom mogla bi dodatno potaknuti raspravu o budućem smjeru američke vanjske politike i odnosima Washingtona s Moskvom i Kijevom.

Iako se Trump u obrazloženju pozvao na američke nacionalne interese, ostaje pitanje kakav će učinak njegova odluka imati na gospodarski pritisak prema Rusiji i međunarodne napore povezane s ratom u Ukrajini.