Trump ponovno zaprijetio Omanu: "Lako bismo s njima izašli na kraj"

Američki predsjednik Donald Trump ponovno je zaoštrio retoriku prema Omanu, poručivši da bi Sjedinjene Američke Države mogle vojno reagirati ako ta zemlja pokuša omesti postizanje dogovora s Iranom.

Trump je u razgovoru s novinarima ustvrdio kako nije zadovoljan ponašanjem Omana te ponovio da Washington neće dopustiti Iranu da dođe do nuklearnog oružja.

Njegove izjave dolaze nakon isteka 60-dnevnog roka utvrđenog Memorandumom o razumijevanju koji su Iran i SAD u lipnju potpisali u Pakistanu. Prema tom dokumentu, nakon isteka roka trebali bi započeti pregovori o iranskom nuklearnom programu, no zasad nema naznaka da će razgovori uskoro početi.

"Ne mislim da se Oman baš najbolje ponašao. Lako bismo s njima izašli na kraj, kao i s drugima. Što se tiče Irana - oni žele postići dogovor, ali ne onakav kakav smatram nužnim. Iran ne smije imati nuklearno oružje i neće ga imati", rekao je Trump.

Američki predsjednik tako je još jednom jasno postavio iranski nuklearni program kao ključnu točku eventualnog sporazuma, dok istodobno pojačava pritisak na Oman.

Ostaje neizvjesno kada bi pregovori Washingtona i Teherana mogli početi te kakvu će ulogu Oman imati u daljnjim diplomatskim pokušajima.