Trump ponovno napao Zelenskog: "Ne želi dogovor, Ukrajini su potrebni izbori"

Američki predsjednik Donald Trump ponovno je oštro kritizirao ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, dovodeći u pitanje njegovu spremnost na pregovore o završetku rata s Rusijom. U intervjuu za emisiju „Finnerty” na televiziji Newsmax poručio je kako ne vjeruje da ukrajinski čelnik doista želi postići mirovni sporazum.

Trump je ustvrdio da je suradnja sa Zelenskim iznimno teška te da njegove javne izjave o spremnosti na pregovore nisu u skladu s njegovim postupcima.

„Zelenski nije dobar lik za suradnju”, izjavio je američki predsjednik, dodajući kako smatra da ukrajinski čelnik, unatoč tvrdnjama da želi dogovor, zapravo nije spreman na kompromis.

Ponovio je i da nema osobito pozitivno mišljenje o Zelenskom, a kritizirao je i stanje u kojem se Ukrajina nalazi nakon višegodišnjeg rata.

Trump on Zelensky: Zelensky is not a good guy for us to deal with. They're not going to settle with Zelensky. He doesn't want to settle. He says he wants to settle, but he doesn't. I'm not a big fan of Zelensky. They've destroyed Ukraine. https://t.co/NeM3b7cOGS — Clash Report (@clashreport) October 16, 2026

Trumpu smetaju ukrajinski napadi na ruske rafinerije

Jedna od glavnih tema Trumpova istupa bili su ukrajinski napadi na rusku energetsku infrastrukturu, posebno na rafinerije nafte.

Američki predsjednik smatra da takve operacije negativno utječu na svjetsko energetsko tržište te pridonose rastu cijena nafte i goriva.

Napade je nazvao sramotnima, poručivši da Ukrajina ima na raspolaganju i druge vojne ciljeve.

Trump je pritom ponovno upozorio na razliku u raspoloživom ljudstvu između Rusije i Ukrajine. Prema njegovoj procjeni, Moskva zbog znatno većeg broja stanovnika može lakše nadoknađivati vojne gubitke, dok je Ukrajina u nepovoljnijem položaju.

Ponovno otvorio pitanje izbora u Ukrajini

Tijekom razgovora američki predsjednik osvrnuo se i na mogućnost održavanja predsjedničkih izbora u Ukrajini.

Na pitanje o prijedlogu dvomjesečnog prekida vatre tijekom kojeg bi se organiziralo glasovanje, Trump je odgovorio kako smatra da su izbori potrebni.

Riječ je o temi koja dodatno opterećuje odnose Washingtona i Kijeva, osobito nakon ranijih Trumpovih izjava u kojima je dovodio u pitanje nastavak ukrajinskog političkog vodstva.

Održavanje izbora u Ukrajini tijekom rata povezano je s nizom sigurnosnih i pravnih prepreka, uključujući ratno stanje, raseljavanje stanovništva i nemogućnost provedbe glasovanja na okupiranim područjima.

Sve napetiji odnosi Washingtona i Kijeva

Najnovije izjave dolaze u razdoblju pojačanih nesuglasica između američke i ukrajinske administracije.

Prema navodima iz izvornog izvješća, Trumpov tim zaprijetio je mogućim zaustavljanjem obavještajne potpore i isporuka naoružanja Ukrajini ako Kijev nastavi napadati ruske rafinerije.

Dodatne prijepore izazvali su navodi o dogovoru Washingtona i Moskve od 9. listopada, koji se odnosi na isporuke ruskog dizelskog goriva američkom i drugim tržištima, unatoč postojećim sankcijama.

U Kijevu su, prema istim navodima, nezadovoljstvo izazvale i američke tvrdnje o postizanju energetskog primirja između Rusije i Ukrajine, budući da su takve objave iznenadile ukrajinske dužnosnike.

Trump sve otvorenije govori o promjeni ukrajinskog vodstva

Američki predsjednik posljednjih je dana dodatno zaoštrio retoriku prema Zelenskom, iznoseći i stav da bi Ukrajina trebala dobiti novo političko vodstvo.

Ukrajinskog predsjednika optužio je da svojim odlukama otežava međunarodne napore za smirivanje sukoba, posebno zbog nastavka napada na ruska energetska postrojenja.

Takve izjave pokazuju koliko su se produbile razlike u pristupu ratu između Washingtona i Kijeva. Dok Trump inzistira na pregovorima i zaustavljanju napada na energetsku infrastrukturu, ukrajinska strana nastoji zadržati mogućnost vojnih operacija kojima želi oslabiti ruske kapacitete za nastavak rata.

Zasad nije jasno hoće li najnovije nesuglasice dovesti do konkretnih promjena u američkoj potpori Ukrajini ili će se pritisak Washingtona nastaviti prvenstveno kroz političke poruke.