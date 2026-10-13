Trump ponovno iznenadio izjavom o ratu u Ukrajini: "Mislim da Putin više želi dogovor nego Zelenskij"

Američki predsjednik Donald Trump ponovno je izazvao pozornost izjavama o ratu u Ukrajini, poručivši kako smatra da je ruski predsjednik Vladimir Putin spremniji na postizanje mirovnog sporazuma od ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Njegove riječi dolaze u trenutku novih ruskih napada na ukrajinsku energetsku infrastrukturu, unatoč najavljenom primirju.

Trump tijekom razgovora s novinarima nije najavio dodatne mjere pritiska na Moskvu, nego je naglasio potrebu da se i ukrajinsku stranu potakne na postizanje dogovora.

Na pitanje o nastavku ruskih napada na energetska postrojenja, unatoč primirju koje je prethodno najavio, američki predsjednik odgovorio je kako mora dodatno proučiti situaciju jer su, prema njegovim riječima, zabilježena kršenja s obje strane.

Trump: „Moramo navesti Zelenskog da želi dogovor”

Novinari su Trumpa upitali kako namjerava uvjeriti Putina da poštuje dogovor o obustavi napada na energetsku infrastrukturu.

Američki predsjednik odgovorio je kako vjeruje da ruski čelnik želi postići sporazum, ali da je potrebno dodatno potaknuti Zelenskog na pregovore.

„Mislim da on zapravo želi postići dogovor, dok mi moramo navesti Zelenskog da i on želi dogovor”, izjavio je Trump.

Na dodatno pitanje zbog čega vjeruje u Putinovu spremnost na dogovor dok ruske snage nastavljaju napadati ukrajinske ciljeve, Trump nije izravno kritizirao Moskvu.

Umjesto toga, ponovio je uvjerenje da će dvije strane na kraju pronaći zajednički jezik.

„Mislim da će strane postići dogovor. Zapravo mislim da Putin više želi dogovor nego Zelenskij”, poručio je.

Takav pristup ponovno je otvorio pitanje koliko je Washington spreman pojačati pritisak na Rusiju kako bi se zaustavili napadi.

Zelenskij traži konkretne poteze Washingtona

Dok Trump govori o mogućnosti postizanja sporazuma, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij upozorava da se stanje na terenu ne mijenja.

U videoobraćanju sudionicima Varšavskog sigurnosnog foruma Zelenskij je pozvao Sjedinjene Američke Države da osiguraju provedbu najavljenog primirja, koje bi trebalo obuhvatiti napade na energetsku infrastrukturu.

Naglasio je da Kijev očekuje konkretne poteze američke administracije, a ne samo političke izjave.

„Promatrat ćemo koje su konkretne korake Amerikanci spremni poduzeti”, rekao je ukrajinski predsjednik.

Prema njegovim riječima, ukrajinske vlasti iznenadila je Trumpova objava na društvenim mrežama u nedjelju, kojom je američki predsjednik najavio trenutačni prekid napada na energetska postrojenja.

Međutim, Zelenskij tvrdi da je Rusija ubrzo nakon te objave ponovno napala ukrajinsku energetsku infrastrukturu.

Napad na elektranu u Harkivu nakon najave primirja

Ukrajinski predsjednik izjavio je da je nakon Trumpove najave izveden ruski napad na elektranu u Harkivu.

Prema njegovim tvrdnjama, napad je prouzročio dodatnu štetu na ukrajinskom energetskom sustavu.

Zelenskij je pritom naglasio da je Ukrajina spremna obustaviti napade na rusku energetsku infrastrukturu, ali pod uvjetom da i Moskva poštuje istu obvezu.

Tvrdi da su se ukrajinske snage tijekom noći suzdržale od napada na ruske rafinerije nafte, upravo zbog američke najave primirja.

S druge strane, prema njegovim navodima, ruske bespilotne letjelice nastavile su napadati Kijev tijekom ponedjeljka ujutro.

„Dakle, zasad je to Putinov odgovor Trumpu: ruski napadi”, poručio je Zelenskij.

Dodao je da Ukrajina sada očekuje više informacija o razgovorima američkih i ruskih predstavnika.

Tvrdnje o pojedinim napadima i poštovanju primirja iznose sukobljene strane, a njihova neovisna potvrda nije navedena.

Novi prijepori zbog dogovora o ruskom dizelu

Najnovije Trumpove izjave dolaze nakon nekoliko poteza američke administracije koji su izazvali nezadovoljstvo u Kijevu.

Nakon telefonskog razgovora s Putinom, Trump je pozvao na smjenu Zelenskog te najavio dogovor o isporuci velikih količina ruskog dizela.

Prema ranijim najavama, riječ je o stotinama tisuća tona goriva, što je izazvalo kritike zbog postojećih američkih sankcija Rusiji.

Protiv takvog aranžmana oglasili su se pojedini europski saveznici, ali i američki političari.

Među kritičarima su i senatori iz Trumpove Republikanske stranke, koji dovode u pitanje zakonitost dogovora.

Upozoravaju na ograničenja uvoza ruskih energenata uvedena 2022. godine, nakon početka ruske invazije na Ukrajinu.

Cilj tih mjera bio je ograničiti prihode kojima bi Rusija mogla financirati ratne operacije.

Kritičari stoga smatraju da bi novi energetski aranžmani s Moskvom mogli biti u suprotnosti s dosadašnjom američkom politikom sankcija.

Neizvjesnost oko primirja i nastavka pregovora

Unatoč Trumpovu optimizmu, pitanje stvarne provedbe primirja ostaje otvoreno.

Američki predsjednik vjeruje da je dogovor moguć i pritom ističe Putinovu navodnu spremnost na pregovore, dok ukrajinsko vodstvo upozorava da se ruski napadi nastavljaju.

Kijev poručuje da je spreman na uzajamnu obustavu udara na energetsku infrastrukturu, ali traži jasna jamstva i konkretno djelovanje Washingtona.

Za sada nije poznato hoće li američka administracija poduzeti dodatne korake kako bi osigurala poštovanje najavljenog primirja.