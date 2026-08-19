Trump odgodio carine Kanadi

Američki predsjednik Donald Trump odlučio je za tri dana odgoditi uvođenje novih carina od 50 posto na robu iz Kanade, nakon što su Washington i Ottawa postigli načelni trgovinski dogovor.

Trump je odluku objavio na svojoj društvenoj mreži Truth Social, navodeći da dvije zemlje još trebaju dovršiti potrebnu dokumentaciju kako bi sporazum bio formaliziran.

Nove carinske mjere trebale su stupiti na snagu u srijedu, a prema najavama obuhvatile bi kanadski izvoz u SAD vrijedan oko 20 milijardi dolara.

Trump razgovarao s Carneyjem

Do obrata je došlo nakon razgovora Trumpa s kanadskim premijerom Markom Carneyjem. Predstavnici dviju zemalja posljednjih su dana intenzivno pregovarali pokušavajući pronaći rješenje za trgovinske prijepore.

Jedno od ključnih pitanja odnosi se na američke carine na automobile iz Kanade. U pregovorima se, prema dostupnim informacijama, razmatralo njihovo smanjenje s postojećih 25 na 15 posto.

Što su dvije strane konkretno dogovorile zasad nije poznato, a više detalja očekuje se nakon završetka pregovora i formaliziranja sporazuma.

Ponovno spomenuo Keystone XL

Trump je u kontekstu razgovora s Kanadom ponovno otvorio i pitanje naftovoda Keystone XL.

Riječ je o projektu kojim bi se kanadska nafta transportirala prema rafinerijama u Sjedinjenim Državama, a koji je 2021. zaustavljen nakon što je tadašnji američki predsjednik Joe Biden povukao ključnu dozvolu za njegovu izgradnju.

Trump je sada dao naslutiti da bi projekt mogao ponovno biti pokrenut, no zasad nisu objavljeni konkretni detalji o tome je li Keystone XL dio šireg dogovora Washingtona i Ottawe.