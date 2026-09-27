Trump odbio iranski plan za Hormuz, Teheran čeka odgovor preko posrednika: "Naši uvjeti su jasni"

Iran ne namjerava otvoriti Hormuški tjesnac bez ispunjavanja uvjeta koje je postavio Sjedinjenim Državama. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi poručio je da je izlazak iz sadašnjeg zastoja moguć jedino dogovorom Washingtona i Teherana.

„Naši su uvjeti jasni, a svaki korak prema ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca ovisi o ispunjenju tih uvjeta“, objavio je Araghchi, dodajući da obje strane iz trenutačne situacije može izvući samo dogovoreno rješenje.

Iran je tijekom zasjedanja Opće skupštine UN-a u New Yorku predstavio novi prijedlog koji bi trebao omogućiti normalizaciju prometa kroz jedan od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca. Plan je američkoj strani dostavljen preko katarskih posrednika, a predviđa ponovno otvaranje tjesnaca i nastavak pregovora u roku od sedam dana.

Trump: Odbacio sam njihov prijedlog

Američki predsjednik Donald Trump u subotu je javno potvrdio da ne prihvaća ponuđene uvjete.

„Odbacujem njihov prijedlog“, rekao je novinarima ispred Bijele kuće.

Trump tvrdi da Teheran želi što prije postići sporazum jer zbog postojeće situacije trpi velike gubitke. Dodao je da nema ništa protiv postizanja dogovora, ali da ponuđeni sporazum za njega nije prihvatljiv.

S druge strane, Araghchi je poručio da Teheran čeka konačna američka stajališta diplomatskim kanalima.

„Čekamo da nam posrednici prenesu konačna stajališta, a na temelju njih donijet ćemo odluku“, objavio je iranski ministar.

Unatoč velikim razlikama između dviju strana, američki dužnosnik razgovore koji se odvijaju preko posrednika opisao je kao „pozitivne i konstruktivne“.

Što Iran traži od SAD-a?

Iranski prijedlog predviđa niz poteza američke strane prije potpunog otvaranja Hormuškog tjesnaca. Među njima su ukidanje američke pomorske blokade iranskih luka, ublažavanje sankcija na prodaju iranske nafte te prekid neprijateljstava koji bi obuhvatio i Libanon. U pojedinim izvještajima spominje se i oslobađanje zamrznute iranske imovine.

Araghchi tvrdi da bi nakon prihvaćanja plana počelo sedmodnevno odbrojavanje. Prvi koraci trebali bi biti provedeni tijekom četiri ili pet dana, nakon čega bi se uspostavio normalan pomorski promet, a sedmog dana počeli bi pregovori o širem sporazumu.

„Ako postoji ozbiljna namjera američke strane da se postigne dogovor i ponovno otvori Hormuški tjesnac, sve je sada spremno“, rekao je Araghchi.

Nuklearni program ostaje jedna od najvećih prepreka

Eventualni sporazum mogao bi otvoriti prostor i za razgovore o iranskom nuklearnom programu, ali upravo se na tom pitanju vide velike razlike između Washingtona i Teherana.

Trump inzistira na tome da Iran ne smije doći u posjed nuklearnog oružja. Iran, pak, tvrdi da ima pravo na miroljubivi nuklearni program i obogaćivanje uranija.

Iranski predsjednik Masoud Pezeshkian tijekom boravka u New Yorku izjavio je da je njegova zemlja spremna za dijalog i diplomaciju, ali ne pod prijetnjama i pritiscima.

Hormuz postao središnja točka sukoba

Pregovori se vode nakon gotovo sedam mjeseci sukoba koji je snažno poremetio promet Hormuškim tjesnacem. Rat je počeo krajem veljače američkim i izraelskim napadima na Iran, nakon čega je Teheran minirao tjesnac i upozorio brodove da ne prolaze bez koordinacije s iranskim vlastima. Promet se potom snažno smanjio, što je pridonijelo rastu cijena energije.

Tjesnac je od ključnog značaja za svjetsko energetsko tržište jer njime u normalnim okolnostima prolazi između petine i četvrtine globalnih količina nafte.

Američki dužnosnici tvrde da Washington trenutačno nije pod pritiskom da brzo prihvati iranski prijedlog te navode da deseci tankera ponovno prolaze tjesnacem uz američku zaštitu. Količine su, međutim, i dalje ispod razina prije rata.

Diplomacija zasad bez konačnog dogovora

The Wall Street Journal ranije je, pozivajući se na američke dužnosnike, izvijestio da je Trump skeptičan prema mogućnosti da Iran ispuni američke zahtjeve. Prema tom izvještaju, predsjednik je suradnicima spominjao i mogućnost nastavka američkih napada nakon izbora za Kongres u studenome, premda su dužnosnici naveli da se njegovo stajalište može promijeniti.

Istodobno se diplomatski kontakti nastavljaju. Američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner sudjelovali su tijekom zasjedanja UN-a u neizravnim pregovorima s Araghchijem, pri čemu su katarski dužnosnici prenosili poruke između dviju strana.

Za sada tako nema dogovora o Hormuškom tjesnacu. Trump je iransku ponudu javno odbacio, dok Teheran poručuje da ostaje pri svojim uvjetima i čeka nastavak komunikacije preko posrednika.