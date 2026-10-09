Trump objavio 'bombu': 'Čuo sam se Putinom, postignut je dogovor'

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u petak da je postigao dogovor s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom prema kojem će Moskva "odmah pustiti" dizelsko gorivo na svjetsko tržište, prenosi BBC.

Prema Trumpovim riječima, Putin je pristao odmah pustiti 300.000 tona dizelskog goriva, zatim još 500.000 tona u studenome, a nakon toga dodatnih milijun tona.

'Padat će rekordnom brzinom'

"Cijene dizela za Amerikance, ali i za cijeli svijet, PADAT ĆE, I TO REKORDNOM BRZINOM!", napisao je Trump na društvenoj mreži Truth Social.

Podsjetimo, cijene dizelskog goriva u SAD-u udvostručile su se od početka rata s Iranom u veljači, što povećava pritisak na republikance uoči izbora za Kongres zbog rasta troškova života.

Prema podacima Američkog autokluba (AAA), prosječna cijena dizelskog goriva u SAD-u trenutačno iznosi 6,28 dolara po galonu, što je manje od rekordnih 6,53 dolara zabilježenih krajem rujna, prenosi Net.hr.