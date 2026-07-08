Trump nakon summita NATO-a: "Ja sam iranska meta broj jedan"

Američki predsjednik Donald Trump nakon završetka summita NATO-a u Ankari izrazio je veliko zadovoljstvo atmosferom među članicama Saveza, istaknuvši kako je sastanak protekao u znaku zajedništva i međusobnog povjerenja.

Govoreći na konferenciji za medije, Trump je naglasio da europski partneri pokazuju sve veći interes za američku vojnu tehnologiju, zbog čega je najavio ubrzano povećanje proizvodnih kapaciteta obrambene industrije u SAD-u.

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– Žele američku opremu jer je najbolja. Ne žele čekati četiri ili pet godina na isporuku, nego što je prije moguće – poručio je američki predsjednik.

Dodao je kako je ostalim čelnicima predstavio planove za povećanje proizvodnje naoružanja i vojne opreme, istaknuvši da su saveznici pozitivno reagirali na tu inicijativu.

Trump je posebno pohvalio europske članice NATO-a i Kanadu zbog, kako je rekao, ozbiljnog pristupa povećanju obrambenih izdvajanja prema cilju od pet posto bruto domaćeg proizvoda.

– Na ovom summitu vidjeli smo nevjerojatno jedinstvo i iskrenu međusobnu potporu – rekao je.

Tijekom obraćanja ponovno se osvrnuo i na odnose s Iranom. Braneći svoju politiku prema Teheranu, ustvrdio je da je upravo on glavna meta iranskog režima.

– Njihovi dosadašnji vođe više nisu na vlasti. Sada imaju nove, ali ni oni možda neće dugo ostati. A možda jednog dana ni mene neće biti, jer sam im broj jedan na listi meta – izjavio je Trump.

Na kraju je otkrio i da će iz Turske otputovati starijom verzijom predsjedničkog zrakoplova Air Force One. Objasnio je kako se novi predsjednički avion, koji su Sjedinjenim Državama darovale vlasti Katara, trenutačno nalazi na letu prema nekoliko europskih vojnih baza kako bi ga mogli razgledati pripadnici američkih oružanih snaga.