Trump najavio skoru odluku o nastavku napada na Iran: "Uskoro ćete znati"

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u četvrtak da će uskoro donijeti odluku o mogućem nastavku vojnih operacija protiv Irana. Iako tvrdi da su Sjedinjene Američke Države ostvarile svoje vojne ciljeve, nije isključio nove napade kojima bi se, prema njegovim riječima, osiguralo trajno zaustavljanje iranskog nuklearnog programa.

Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli su u veljači rat protiv Irana s ciljem sprječavanja Teherana da razvije nuklearno oružje. Trump je novinarima u Bijeloj kući rekao kako sada razmatra jesu li potrebne dodatne vojne operacije kako bi se osiguralo da Iran više ne može nastaviti svoj nuklearni program.

Američki predsjednik pritom je izrazio želju da se izbjegnu nova razaranja u Iranu, ali nije odbacio mogućnost nastavka napada.

– Uskoro ćete znati – kratko je poručio Trump na pitanje o daljnjim američkim potezima.

Američka vojska priprema se za moguće nove operacije

Nakon sastanka sa savjetnicima za nacionalnu sigurnost, Trump je izjavio da su Sjedinjene Države u dosadašnjim vojnim operacijama ostvarile sve što su namjeravale postići. Unatoč tome, konačna odluka o nastavku sukoba još nije donesena.

Prema pisanju američkog portala Axios, koji se poziva na dužnosnika američke administracije, Središnje zapovjedništvo američkih oružanih snaga (CENTCOM) intenzivira pripreme za mogući nastavak opsežnih vojnih operacija na iranskom teritoriju.

Međutim, američka vojska zasad nije dobila nove zapovijedi iz Washingtona, što znači da odluka o pokretanju dodatnih napada još nije potvrđena.

Diplomatski pregovori i dalje traju

Dok se razmatraju daljnji vojni potezi, nastavljaju se i diplomatski pokušaji pronalaska rješenja za okončanje sukoba.

Prema navodima njemačke novinske agencije dpa, posrednici su posljednjih dana nekoliko puta posjetili Teheran kako bi razgovarali o mogućnostima postizanja dogovora.

I sam Trump nedavno je govorio o mogućem napretku u pregovorima, dajući naslutiti da diplomatsko rješenje još uvijek ostaje jedna od opcija.

Unatoč tome, neizvjesnost oko daljnjeg razvoja sukoba i dalje traje. Washington zasad ostavlja otvorenima obje mogućnosti – nastavak diplomatskih pregovora ili pokretanje novih vojnih operacija protiv Irana.