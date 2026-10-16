Trump najavio razgovore s Rusijom i Kinom o nuklearnom razoružanju: Otkrio što ga posebno zabrinjava

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Američke Države vode razgovore s Rusijom i Kinom o mogućnosti smanjenja nuklearnog naoružanja. Washington, prema njegovim riječima, želi postići dogovor koji bi mogao dovesti do ograničavanja nuklearnih arsenala najvećih svjetskih sila.

Trump je u intervjuu za Newsmax istaknuo kako smatra da bi denuklearizacija bila poželjan cilj, osobito u trenutku kada se mijenja odnos snaga među državama koje raspolažu nuklearnim oružjem.

Trump upozorio na ubrzano jačanje kineskog arsenala

Američki predsjednik posebno se osvrnuo na Kinu, za koju očekuje da bi u sljedećih pet godina mogla dostići Sjedinjene Države u području nuklearnog naoružanja.

Prema podacima Stockholmskog međunarodnog instituta za mirovna istraživanja (SIPRI), Rusija trenutačno ima najveći ukupan broj nuklearnih bojevih glava, a slijede je SAD i Kina.

Ipak, kada je riječ o raspoređenim nuklearnim bojevim glavama, Sjedinjene Države imaju prednost pred Rusijom.

Trump je poručio da bi radije vidio smanjenje nuklearnih arsenala nego nastavak utrke u naoružavanju te potvrdio da se o toj temi već razgovara s Moskvom i Pekingom.

Prema izvješću Newsmaxa, pitanje nuklearnog razoružanja bilo je i jedna od tema Trumpovih razgovora s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom.

Razgovori nakon isteka važnog nuklearnog sporazuma

Trumpove izjave dolaze nakon isteka sporazuma Novi START, jednog od ključnih međunarodnih mehanizama za kontrolu strateškog nuklearnog naoružanja između SAD-a i Rusije.

Sporazum je potpisan 2010. godine, a njime su bila postavljena ograničenja za određene kategorije strateškog nuklearnog oružja dviju država.

Tijekom mandata bivšeg američkog predsjednika Joea Bidena, Washington i Moskva dogovorili su njegovo produljenje za dodatnih pet godina, što je bila jedina mogućnost formalnog produljenja predviđena samim sporazumom.

Nakon isteka tog razdoblja, za nastavak primjene ograničenja bio bi potreban novi dogovor dviju strana.

Hoće li se tri nuklearne sile uspjeti dogovoriti?

Mogućnost uključivanja Kine u razgovore o nuklearnom razoružanju posebno je značajna zbog širenja njezina arsenala i sve važnije uloge Pekinga u globalnoj sigurnosnoj politici.

Iako Trump govori o denuklearizaciji, zasad nije poznato kakav bi konkretan sporazum Washington želio postići niti jesu li Rusija i Kina spremne prihvatiti zajednička ograničenja.

Razgovori koje spominje američki predsjednik mogli bi predstavljati početak novog pokušaja uspostavljanja kontrole nad nuklearnim naoružanjem, no eventualni dogovor ovisit će o usklađivanju interesa triju velikih sila.