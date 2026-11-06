Trump najavio mogućnost velikog sporazuma o završetku rata u Ukrajini: "Svi bi bili oduševljeni"

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da postoji mogućnost postizanja velikog sporazuma kojim bi se okončao rat u Ukrajini. Nakon sastanka s posebnim izaslanikom ruskog predsjednika Vladimira Putina, Kirilom Dmitrijevom, u Bijeloj kući, Trump je poručio kako bi potencijalni dogovor mogao imati znatno šire značenje te obuhvatiti i druge europske zemlje.

Iako nije otkrio pojedinosti razgovora, američki predsjednik izrazio je optimizam u pogledu mogućeg dogovora, ocijenivši da bi on bio „velik” te da bi njime „svi bili oduševljeni”. Potvrdio je i da se nije sastao s ukrajinskim predstavnicima koji su također doputovali u Washington.

Istodobno su američki dužnosnici u Bruxellesu održali razgovore s predstavnicima Ukrajine, NATO-a i europskih partnera. Trumpov zet Jared Kushner opisao je sastanke kao produktivne i sadržajne, istaknuvši da je naglasak bio na sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu, ali i na budućoj sigurnosnoj strukturi Europe.

Prema Kushnerovim riječima, Washington zajedno s uključenim stranama nastoji pronaći konkretna i provediva rješenja koja bi omogućila završetak rata, ali i smanjila mogućnost izbijanja novih sukoba.

Ruski izaslanik zahvalio Melaniji Trump

Posebnu pozornost privukao je i nastup Kirila Dmitrijeva na događaju održanom u četvrtak u Bijeloj kući, tijekom kojeg je zahvalio američkoj prvoj dami Melaniji Trump na njezinoj ulozi u postizanju privremenog primirja u ukrajinskom gradu Oleškiju, koji se nalazi pod ruskom okupacijom.

Primirje je trajalo od utorka do nedjelje navečer prethodnog tjedna, a omogućilo je napore za evakuaciju stanovnika koji su ostali zarobljeni u gradu suočenom s ozbiljnom nestašicom hrane i medicinskih potrepština.

I ruska i ukrajinska strana zahvalile su Melaniji Trump na angažmanu oko evakuacije civila i ublažavanja humanitarne krize.

Dmitrijev, koji se smatra jednim od bliskih suradnika ruskog predsjednika Vladimira Putina, već je u travnju 2025. godine razgovarao s američkim dužnosnicima u Bijeloj kući. Ti su razgovori, međutim, održani iza zatvorenih vrata.

Prema navodima američkih medija, njegov najnoviji dolazak predstavlja prvi nastup na službeno najavljenom događaju u Bijeloj kući. Također se spominje mogućnost da je riječ o prvom susretu ruskih i ukrajinskih predstavnika uživo u toj zgradi.

Među pozvanim ukrajinskim predstavnicima bili su David Arahamija, čelnik parlamentarnog kluba stranke ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, te ukrajinski pučki pravobranitelj Dmitro Lubinec.

Nastavak pregovora očekuje se u Abu Dhabiju

Diplomatski napori za okončanje rata trebali bi se nastaviti već sljedećeg tjedna, kada se uz američko posredovanje očekuje novi krug razgovora ukrajinskih i ruskih predstavnika u Abu Dhabiju.

U središtu pregovora trebala bi biti pitanja mogućeg prekida neprijateljstava, sigurnosnih jamstava za Ukrajinu te dugoročnog sigurnosnog uređenja koje bi trebalo spriječiti ponovno izbijanje sukoba.

Rat u Ukrajini traje od veljače 2022. godine, kada je Rusija pokrenula invaziju punog opsega na susjednu državu. Unatoč najavama mogućeg velikog sporazuma, zasad nisu objavljeni konkretni uvjeti eventualnog dogovora niti je poznato koliko su pregovaračke strane blizu usuglašavanja ključnih pitanja.