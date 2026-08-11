Trump mijenja pravila cijepljenja djece u SAD-u: Liječnici upozoravaju na ozbiljne posljedice

Američki predsjednik Donald Trump pokrenuo je veliku promjenu politike cijepljenja djece u SAD-u. Izvršnom uredbom potpisanom u ponedjeljak predviđa se da savezna vlada podupire preporuke za 11 temeljnih cjepiva, dok se istodobno zagovara odvojeno davanje cjepiva protiv ospica, zaušnjaka i rubeole.

Promjene su odmah izazvale snažne reakcije liječnika i stručnjaka za javno zdravstvo, koji upozoravaju da bi smanjivanje broja preporučenih cjepiva moglo povećati rizik od širenja bolesti koje se cijepljenjem mogu spriječiti.

Posebno je sporan prijedlog vezan uz MMR. Umjesto jedne kombinirane injekcije protiv ospica, zaušnjaka i rubeole, Trumpova administracija želi da se zaštita protiv tih bolesti daje zasebno, tijekom više posjeta liječniku.

Trump želi samo 11 temeljnih cjepiva

Trump je prilikom potpisivanja uredbe u Bijeloj kući rekao da će njegova administracija ubuduće kao standard prihvaćati program koji obuhvaća 11 ključnih cjepiva protiv bolesti koje smatra najozbiljnijima.

Ponovio je i svoju raniju tvrdnju da američka djeca dobivaju više preporučenih cjepiva nego djeca u drugim razvijenim državama, uključujući pojedine europske zemlje.

Zdravstveni stručnjaci, međutim, naglašavaju da se nacionalni programi imunizacije ne mogu jednostavno uspoređivati brojanjem cjepiva ili doza. Preporuke se, ističu, temelje na epidemiološkoj situaciji, zdravstvenim potrebama stanovništva i dugogodišnjim podacima o sigurnosti i učinkovitosti.

Kennedy već pokušao promijeniti program

Važnu ulogu u novom smjeru američke politike cijepljenja ima ministar zdravstva Robert F. Kennedy Jr., poznat po dugogodišnjem skepticizmu prema cjepivima.

Kennedy je ranije zagovarao ukidanje univerzalne preporuke za cijepljenje djece protiv hepatitisa B te smanjivanje broja cjepiva u programu. U javnosti je također povezivao cjepiva s autizmom, iako su takvu povezanost velika znanstvena istraživanja u više navrata odbacila.

U siječnju je pokušao iz američkog programa ukloniti cjepiva protiv šest od ukupno 17 bolesti. Provedbu tih promjena zaustavio je savezni sud.

Nova Trumpova izvršna uredba sada predviđa saveznu potporu za preostalih 11 cjepiva te potvrđuje Kennedyjev pristup unatoč tome što sudski postupak još nije završen.

Pedijatri najavljuju moguće nove korake

Odluka je naišla na kritike Američke pedijatrijske akademije (AAP), koja je već ranije pravnim putem osporila Kennedyjeve izmjene programa imunizacije.

Pravni zastupnik organizacije Richard Hughes IV poručio je da AAP razmatra kako će odgovoriti na novu predsjedničku uredbu.

Kritike su stigle i iz farmaceutske kompanije Merck. Iz tvrtke navode da objavljeni znanstveni dokazi ne pokazuju korist od razdvajanja MMR cjepiva na tri zasebne komponente.

Upozoravaju i na praktičan problem: više pojedinačnih cjepiva značilo bi više injekcija i dodatnih odlazaka liječniku, što bi moglo povećati mogućnost da roditelji pojedine doze odgode ili potpuno preskoče.

Stručnjaci upozoravaju na pad procijepljenosti

Demetre Daskalakis, bivši čelnik Nacionalnog centra za imunizaciju i respiratorne bolesti pri američkom CDC-u, smatra da bi novi pristup mogao dodatno smanjiti obuhvat cijepljenja.

Prema njegovu mišljenju, razdvajanje kombiniranih cjepiva zakompliciralo bi postojeći sustav, a posljedice bi posebno mogle osjetiti obitelji koje već imaju otežan pristup zdravstvenoj skrbi.

Problem je i to što pojedinačna cjepiva samo protiv ospica, samo protiv zaušnjaka ili samo protiv rubeole trenutačno nisu odobrena za korištenje u SAD-u.

Pedijatrica intenzivne medicine Elizabeth Mack upozorila je stoga da se Trumpov prijedlog o razdvajanju MMR-a u sadašnjim okolnostima praktički ne može provesti.

Osim dostupnosti cjepiva, otvoreno je i pitanje dodatnih liječničkih pregleda. Roditelji bi morali češće dovoditi djecu na cijepljenje, a zasad nije jasno tko bi snosio troškove tih dodatnih posjeta.

Kritika stigla i iz Trumpove stranke

Protiv predsjednikove odluke istupio je i republikanski senator Bill Cassidy iz Louisiane, liječnik i predsjednik senatskog odbora za zdravstvo.

Cassidy je poručio da smatra izvršnu uredbu pogrešnom te da predsjednik nema potrebnu medicinsku stručnost za donošenje takvih promjena. Posebno je upozorio da bi razdvajanje kombiniranih cjepiva moglo dovesti do većeg, a ne manjeg broja uboda za djecu.

Njegova kritika privukla je dodatnu pozornost jer je upravo Cassidy imao važnu ulogu u potvrđivanju Trumpovih kandidata za vodeće funkcije u američkom zdravstvenom sustavu.

Njegov glas bio je presudan i prilikom potvrđivanja Kennedyja za ministra zdravstva 2025. godine.

Sporna tvrdnja o 72 uboda

Trump, Kennedy i drugi predstavnici administracije promjene opravdavaju i tvrdnjom da je dosadašnji program mogao značiti čak 72 uboda tijekom djetinjstva.

Stručnjaci osporavaju takav način računanja. Navode da se kombinirana cjepiva u toj računici prikazuju kao više zasebnih cijepljenja iako se, primjerice, MMR daje jednom injekcijom.

U broj se također uključuju ponavljajuće preporučene doze protiv gripe i COVID-a 19.

Liječnici stoga upozoravaju na paradoks: razdvajanje postojećih kombiniranih cjepiva moglo bi u praksi dovesti upravo do onoga što administracija tvrdi da želi izbjeći – većeg broja pojedinačnih injekcija i češćih odlazaka djece liječniku.

Rasprava o Trumpovoj uredbi time vjerojatno nije završena. Uz snažno protivljenje dijela medicinske zajednice, ostaje otvoreno i pitanje njezine provedbe dok se o ranijim izmjenama programa cijepljenja još vodi sudski postupak.