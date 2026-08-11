Trump krenuo u veliki obračun: SAD ukinuo više od 175.000 viza, evo tko se našao na udaru

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa dosad je ukinula više od 175.000 viza stranim državljanima, objavio je u ponedjeljak američki State Department. Riječ je o nastavku znatno strože imigracijske politike koju je Trumpova vlada pokrenula nakon povratka u Bijelu kuću.

Prema obrazloženju State Departmenta, vize su poništavane stranim državljanima za koje je utvrđeno da su prekršili pravila boravka, počinili kaznena djela, zloupotrijebili američki imigracijski sustav ili predstavljali potencijalnu prijetnju nacionalnoj sigurnosti.

Među razlozima za opoziv viza američke vlasti navode i pozivanje na nasilje protiv američkih građana te različite oblike prijevara.

Više od 175.000 poništenih viza

Iz State Departmenta navode da je do velikog dijela opoziva došlo nakon što su vlasnici viza imali kontakt s američkim tijelima za provođenje zakona. Među najčešćim razlozima izdvajaju napade, vožnju pod utjecajem alkohola, krađe i kaznena djela povezana s drogom.

Kao primjere težih slučajeva američke su vlasti navele osobu optuženu za teško silovanje i seksualno zlostavljanje, kao i drugu koja je optužena za otmicu i trgovinu ljudima.

Viza je opozvana i osobi protiv koje je podignut veći broj optužbi povezanih s posjedovanjem materijala seksualnog zlostavljanja djece.

Američko veleposlanstvo u jednoj sjevernoafričkoj zemlji poništilo je i više od stotinu viza roditeljima za koje vlasti tvrde da su u SAD putovali prvenstveno kako bi ondje dobili djecu. Američke vlasti takvu praksu opisuju kao „turizam radi poroda“, pri čemu je cilj da dijete rođenjem u SAD-u stekne američko državljanstvo.

Vize ukidane i zbog objava nakon atentata

State Department objavio je i da su vize poništene nekolicini stranih državljana zbog njihovih reakcija na atentat na konzervativnog aktivista Charlieja Kirka.

Američke vlasti tvrde da su pojedinci na društvenim mrežama veličali ili opravdavali njegovu smrt. Kao primjer naveli su osobu koja je poručila da je Kirk „umro prekasno“.

Broj opozvanih viza pritom ubrzano raste. State Department je još u siječnju izvijestio da je broj poništenih viza premašio 100.000, što je tada predstavljeno kao rekord.

Trumpova administracija pooštrila provjere

Velik broj ukinutih viza dio je šire promjene američke imigracijske politike nakon Trumpova povratka na vlast. Njegova administracija krenula je u intenzivnije deportacije migranata, a u pojedinim slučajevima obuhvaćene su i osobe koje su u SAD-u boravile s važećim vizama.

Istodobno su postroženi kriteriji za izdavanje novih viza. Veća pozornost posvećuje se provjerama podnositelja zahtjeva, uključujući njihove aktivnosti i objave na društvenim mrežama.

Takav pristup izazvao je kritike dijela organizacija za ljudska prava i stručnjaka. Oni upozoravaju da široko praćenje sadržaja na društvenim mrežama može zadirati u slobodu izražavanja te dovesti do pretjeranog nadzora i ciljanja stranih državljana.

Trumpova administracija, s druge strane, pooštravanje viznog režima predstavlja kao dio politike zaštite nacionalne sigurnosti i sprječavanja zloupotrebe američkog imigracijskog sustava.