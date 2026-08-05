Trump: "Hormuški tjesnac mogao bi se uskoro otvoriti, u protivnom Iran očekuju ozbiljne posljedice"

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da očekuje skori napredak u pregovorima oko Hormuškog tjesnaca te upozorio Iran da će se, ako ne dođe do dogovora, suočiti s teškim posljedicama.

U intervjuu za Fox News, koji je dao tijekom boravka u Kaliforniji, Trump je rekao kako su razgovori u tijeku i ocijenio ih pozitivnima.

– Vodimo vrlo dobre razgovore. Iran želi postići dogovor – poručio je američki predsjednik, dodavši da ne osjeća pritisak vremena jer, kako je rekao, "ima vremena".

Prema pisanju portala Axios, koji se poziva na izvore upoznate s pregovorima, razmatra se privremeni sporazum kojim bi se tijekom 60 dana regulirao promet kroz Hormuški tjesnac, jednu od najvažnijih svjetskih pomorskih ruta.

Nacrt dogovora predviđa da bi brodovi koji ulaze u tjesnac plovili sjevernom rutom kroz iranske teritorijalne vode, dok bi izlazni promet bio usmjeren južnom rutom kroz vode Omana. Tijekom tog razdoblja prolazak bi bio bez dodatnih naknada, a središnji dio tjesnaca postupno bi se čistio od mina do postizanja konačnog sporazuma. Ipak, izvori navode da dogovor još nije konačno usuglašen.

Optimističan ton dolazi i iz američkog Ministarstva financija. Ministar Scott Bessent izjavio je za CNBC da postoji mogućnost postizanja dogovora već tijekom dana ili najkasnije u srijedu, čime bi se otvorio put prema normalizaciji plovidbe kroz tjesnac.

Unatoč diplomatskim signalima, sigurnosna situacija na tom području i dalje je vrlo napeta. Britanska pomorska agencija UKMTO izvijestila je u utorak da je jedan brod pogođen zasad neidentificiranim projektilom, što dodatno potvrđuje koliko je stanje na Bliskom istoku i dalje nestabilno.