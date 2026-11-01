Trump doživio težak poraz na sudu: Tražio 10 milijardi dolara zbog priče o Epsteinu, sudac mu odbacio tužbu uz oštre riječi

Američki savezni sud u subotu je trajno odbacio drugi pokušaj predsjednika Donalda Trumpa da tuži ugledni američki list Wall Street Journal zbog navodne klevete povezane s izvještavanjem o njegovim odnosima s pokojnim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom.

Odluku je donio američki okružni sudac Darrin P. Gayles na Floridi, zaključivši da Trump ni u izmijenjenoj tužbi nije uspio dokazati ključan element potreban za uspjeh takvog postupka – stvarnu zlonamjernost u postupanju novinara.

Riječ je o pravnom standardu koji u Sjedinjenim Američkim Državama moraju zadovoljiti javne osobe kada podnose tužbe zbog klevete.

„Kao i u prvom slučaju, podbacio je”

Sudac Gayles nije štedio riječi obrazlažući odluku kojom je odbacio Trumpov novi pokušaj pokretanja postupka.

„Kao i u prvom slučaju, podbacio je”, napisao je sudac.

U obrazloženju je posebno istaknuo način na koji su novinari Wall Street Journala pripremali sporni članak.

Prema njegovoj ocjeni, list je proveo promišljenu i podrobnu novinarsku istragu, a novinari su prije objave pokušali dobiti komentar samog Trumpa i drugih relevantnih dužnosnika.

Sud je zaključio da Trumpova izmijenjena tužba nije ponudila dovoljno činjenica koje bi upućivale na to da su novinari svjesno objavili neistinite informacije ili postupali uz ozbiljne sumnje u njihovu istinitost.

Sudac oštro kritizirao Trumpove argumente

Gayles je u odluci posebno kritizirao pokušaje Trumpovih odvjetnika da ospore način na koji je provedeno novinarsko istraživanje.

„Hvatajući se za slamku, izmijenjena pritužba pokušava fabricirati manjkavosti u istrazi”, napisao je.

Trumpovi odvjetnici tvrdili su da je Wall Street Journal trebao odustati od objave nakon što je američki predsjednik porekao navode o svojim vezama s Epsteinom.

No sudac je takvo tumačenje odbacio.

Prema njegovu obrazloženju, činjenica da osoba o kojoj se izvještava poriče određene navode sama po sebi ne znači da novinari moraju prekinuti istraživanje ili odustati od objave.

„To nije ono što iziskuju pravila o dokazivanju zlonamjernosti i nije u skladu s Prvim amandmanom američkog Ustava”, poručio je Gayles.

Prvi amandman američkog Ustava, među ostalim, jamči slobodu govora i slobodu medija.

Trump tražio najmanje 10 milijardi dolara

Američki predsjednik u ponovljenoj je tužbi od Wall Street Journala zahtijevao odštetu od najmanje 10 milijardi dolara.

Tužba se odnosila na novinarsko izvještavanje o Trumpovim vezama s Jeffreyjem Epsteinom, pokojnim financijerom i osuđenim seksualnim prijestupnikom.

Trump je osporavao navode iz medijskih izvještaja, a njegovi odvjetnici pokušali su dokazati da je list postupao neodgovorno objavljujući informacije koje je predsjednik prethodno zanijekao.

Međutim, sud je zaključio da takvi argumenti nisu dovoljni za ispunjavanje strogih zakonskih uvjeta koji se primjenjuju na tužbe javnih osoba protiv medija.

Sudska odluka zatvara vrata novom pokušaju

Za Trumpa je posebno važna činjenica da je sud ovog puta tužbu odbacio trajno.

To znači da predsjednik ne može ponovno podnijeti izmijenjenu tužbu u istom postupku zbog iste stvari, iako mu ostaje mogućnost korištenja raspoloživih pravnih lijekova protiv sudske odluke.

Sud je pritom naglasio važnost zaštite novinarskog rada i slobode medija, osobito kada je riječ o izvještavanju o javnim osobama i pitanjima od javnog interesa.