Trudnica pokucala na vrata i zatražila čašu vode. Uslijedilo je nešto čemu se vlasnik kuće nije nadao

Policija upozorava građane, osobito osobe starije životne dobi, na sve učestalije pokušaje prijevara u kojima počinitelji koriste različite izgovore kako bi se domogli novca i vrijednosti.

Posljednji slučaj zabilježen je u Zmajevcu, gdje je 76-godišnjakinja ostala bez 9.500 eura nakon što ju je nepoznati počinitelj uvjerio da je novac potreban za liječenje njezine kćeri.

Žena je povjerovala lažnoj priči te na svojoj kućnoj adresi predala novac nepoznatom muškarcu. Policija traga za počiniteljem.

Trudnica zatražila vodu pa ukrala ušteđevinu

Kako bi upozorila građane na različite načine prijevara, policija je izdvojila nekoliko primjera kojima se prevaranti koriste kako bi stekli povjerenje žrtava.

Jedan od njih odnosi se na trudnicu koja je pokucala na vrata i zamolila za čašu vode. Dok je osoba koja joj je otvorila vrata otišla po vodu, žena je iskoristila priliku i ukrala životnu ušteđevinu.

Policija upozorava i na prevarante koji se lažno predstavljaju kao policijski službenici te od građana traže novac pod izgovorom provjere krivotvorenih novčanica.

„Na vrata vam nikada neće doći policajac i tražiti novac”, naglašavaju iz policije.

Oprez i kod telefonskih i internetskih prijevara

Osim prijevara na kućnom pragu, građani su izloženi i pokušajima prijevara putem telefona i interneta. Nepoznate osobe pritom mogu tražiti osobne i bankovne podatke, nakon čega žrtve ostaju bez novca.

Policija također savjetuje građanima da ne potpisuju ugovore bez prethodnog savjetovanja s osobama od povjerenja, osobito kada je riječ o ponudama koje ne razumiju u potpunosti.

Poseban apel upućen je članovima obitelji i susjedima starijih osoba da ih upoznaju s najčešćim metodama prijevara i načinima zaštite.

Građanima se preporučuje da ne puštaju nepoznate osobe u svoje domove, ne predaju novac nepoznatim osobama te nikome ne otkrivaju osobne i bankovne podatke.

Dodatne informacije o vrstama prijevara i načinima zaštite dostupne su na internetskoj stranici webheroj.hr, u sklopu preventivnog projekta Ministarstva unutarnjih poslova.