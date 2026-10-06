Trudnica očajnički traži stan u Splitu: "Čim kažem da sam trudna, spuštaju slušalicu." Javila joj se poznata influencerica

Potraga za dugoročnim najmom stana u Splitu za mnoge je zahtjevan posao, no jedna trudnica tvrdi da se susrela s dodatnom preprekom – čim potencijalnim najmodavcima kaže da očekuje dijete, razgovor završava.

Svoje iskustvo podijelila je u Facebook grupi „TRAŽIM STAN/IZNAJMLJUJEM STAN SPLIT“, gdje je otvoreno napisala da hitno traži smještaj i odmah naglasila da je trudna. Kako tvrdi, upravo je ta informacija već nekoliko puta bila dovoljna da potencijalni najmodavci prekinu razgovor.

„Da skratim, tražim stan, ALI sam TRUDNA da ne gubimo vrijeme jer svaki poziv koji sam imala na tu riječ je poziv završio sa spuštenom slušalicom“, napisala je.

Traži manji jednosobni stan za dugoročni najam, a mjesečno može izdvojiti do 500 eura. Osim Splita, odgovarao bi joj i smještaj u Sinju.

U objavi je posebno naglasila i da nije samohrana majka.

„Nisam samohrana majka, imam zaručnika, samo sam trudna“, poručila je.

Situacija joj je, kako navodi, postala hitna. Nakon niza neuspješnih pokušaja kaže da joj je stan potreban što prije.

„Bezuspješno pokušavam, ali ništa i došla sam u situaciju da mi treba još jučer“, napisala je.

Ne traži, dodaje, luksuzan ni velik stan, već joj je najvažnije pronaći mjesto u kojem može dugoročno živjeti.

„Mali jednosoban stan bi bio sasvim okej, do 500 €, bilo gdje“, navela je.

Njezina objava privukla je pažnju članova grupe, a brojni su joj korisnici počeli ostavljati kontakte i informacije o mogućim stanovima.

U potragu se uključila i splitska influencerica Nora Ćurković, odnosno Zipssy na Instagramu. Iako joj sama nije mogla ponuditi stan, odlučila je objavu podijeliti sa svojim pratiteljima kako bi povećala šansu da dođe do nekoga tko može pomoći.

„Jako mi je žao da ti je toliko teško nać stan. Nažalost neman ništa za ponudit, ali objavila san na story sa linkom na ovu objavu pa se nadan da će neko vidit i javit se. Sretno“, napisala je.

Trudnica je na kraju poručila kako se nada da će među brojnim najmodavcima ipak pronaći nekoga kome njezina trudnoća neće predstavljati prepreku.

„Očajna sam i nadam se da ima barem netko da je okej s tim“, zaključila je.