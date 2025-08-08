Trudnica na našem otočiću kolabirala na izletu. Hitno prebačena helikopterom u Split

Trudnica iz Francuske u petom mjesecu trudnoće, koja je danas boravila u uvali Mezoporat na otoku Biševu, iznenada je doživjela napadaj, a to je izvijestio je Nautički centar Komiža putem svoje Facebook stranice.

Prema istim navodima, Hitna pomoć ju je helikopterom prevezla u KBC Split, a nakon incidenta postoji ozbiljan rizik za daljnje održavanje trudnoće. Iz Centra su istaknuli kako je dugotrajno putovanje do uvale Mezoporat moglo biti jedan od čimbenika koji su pridonijeli ovom zdravstvenom problemu.

Putovanje do Mezoporata može biti rizično

Iz Nautičkog centra upozoravaju da su potrebne jasne upute i mjere opreza za određene kategorije putnika koje se upuštaju u putovanje brzim plovilima do Modre špilje i Mezoporata. Pozivaju sve koji organiziraju takve izlete da svoje zaposlenike educiraju i jasno istaknu upozorenja za trudnice, dojenčad i djecu do 4-5 godina, starije i nemoćne osobe, osobe s invaliditetom i sve s osjetljivijim zdravstvenim stanjem.

"Ako se gostima ne ukaže na specifičnosti dugog putovanja brzim plovilima do uvale Mezoporat, svi zajedno izloženi smo potencijalnim stresovima s nepovratnim posljedicama", poručuju iz Centra.

Otežana hitna pomoć na pučini

Posebno naglašavaju da je na pučinskom otoku Biševu otežana organizacija hitne medicinske skrbi. Zbog toga traže maksimalnu odgovornost svih uključenih u organizaciju izleta kako bi se takvi problemi spriječili.

"Nismo u poziciji osloniti se isključivo na zdravi razum posjetitelja koji će samostalno odlučiti da navedeno putovanje nije sigurno ili primjereno njihovom zdravstvenom stanju, stoga smo upravo svi mi dužni preventivno djelovati da se spriječi navedene kategorije putnika u odabiru ovakvih i sličnih izleta", stoji u njihovom priopćenju.

Iz Centra poručuju da ishod današnje nezgode još nije poznat, ali se nadaju kako neće biti trajnih posljedica za pacijenticu. Također, ističu da bi ovaj slučaj trebao biti poticaj svima da djeluju odgovorno i preventivno kako bi se spriječile slične nezgode, piše Index.