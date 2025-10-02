Trstenik otvara izložbu idejnih rješenja za uređenje križanja na P13

U subotu, 11. listopada, s početkom u 18 sati, u prostorijama Kotara Trstenik održat će se prezentacija i izložba radova pristiglih na natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja zahvata P13. Riječ je o prostoru na križanju Ulice Moliških Hrvata i Puta Trstenika, koji se smatra jednim od važnijih prometnih i urbanističkih punktova u istočnom dijelu Splita.

Na otvorenju će biti predstavljen prvonagrađeni rad tima arhitektice Branke Juras, dok će svi ostali radovi biti dostupni na izložbi. Organizatori očekuju i dolazak predstavnika Grada Splita.

Predsjednik kotara Trstenik i gradski vijećnik Damir Barbir istaknuo je kako je riječ o događaju od značaja za cijeli grad, a posebno za građane Trstenika. „Ovo je prilika da se stanovnici izravno upoznaju s rješenjima, postave pitanja autorima i odgovornima te izraze svoje mišljenje o budućem razvoju kvarta. Stavovi i potrebe građana bit će nam vodilja u daljnjoj komunikaciji s Gradom“, poručio je Barbir.

Iz Kotara Trstenik pozivaju sugrađane da se odazovu u što većem broju kako bi svojim sudjelovanjem doprinijeli oblikovanju budućeg razvoja kvarta.

Dodatne informacije o događaju dostupne su na službenim stranicama Grada Splita i Društva arhitekata Split (DAS).