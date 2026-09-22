Trstenik dobio deset novih stabala, stižu klupe i nova sadnja lovora

Na više lokacija na splitskom Trsteniku nastavljeno je uređenje zelenih i javnih površina. Posađeno je deset novih stabala na dnu Velebitske ulice i na području Krstarice, a najavljeno je postavljanje triju klupa te sadnja još triju lovora.

Radovi su pokrenuti na inicijativu Gradskog kotara Trstenik, koji je organizirao i financirao građevinsku pripremu terena, dok su sadnju obavili djelatnici Parkova i nasada.

Na dnu Velebitske ulice uklonjen je dio asfaltne površine te je pripremljena nova žardinjera u koju su posađene četiri koštele.

Radilo se i na Krstarici, gdje je obnovljena postojeća žardinjera uklanjanjem dotrajalog betonskog podesta. U njoj su posađene jedna koštela i jedna maslina, dok su još četiri masline posađene na padini uz spomen-ploču strijeljanima u Drugom svjetskom ratu.

Stižu i tri nove klupe

U sklopu uređenja predviđeno je postavljanje triju novih klupa. Dvije bi trebale biti postavljene ispod stabala na Krstarici, a treća uz balotaško igralište ispod Krstarice, na području Bračke ulice.

Radovi se nastavljaju sadnjom još triju lovora. Jedan će biti posađen uz parkiralište u Papandopulovoj ulici, gdje su prethodno izvedeni radovi sanacije parkirališta, dok će dva biti posađena uz balotaško igralište u Ulici Dinka Šimunovića.

Predsjednik Gradskog kotara Trstenik Damir Barbir poručio je kako se zahvatima nastavlja višegodišnje ulaganje u zelenilo i uređenje javnih površina.

„Zelenilo nije samo estetsko pitanje. Stabla stvaraju hlad, ublažavaju posljedice ljetnih vrućina i čine prostor ugodnijim za djecu, obitelji i starije sugrađane. Tijekom dva mandata nastojali smo iskoristiti svaku dostupnu lokaciju za novu sadnju, ali i zaštititi postojeća stabla“, kazao je Barbir.

Posebno je istaknuo svog dosadašnjeg zamjenika Zdravka Roju, za kojeg je rekao da je sudjelovao u projektima i dobro poznaje rad kotara.

Roje: Važno je osigurati i održavanje

Roje je naglasio kako uz otvaranje novih zelenih površina treba voditi računa i o njihovu dugoročnom održavanju.

„Nova sadnja na Velebitskoj i Krstarici pokazuje koliko se konkretnim zahvatima može unaprijediti prostor u kojem živimo. Važno je nastaviti otvarati nove zelene površine, ali i osigurati redovito zalijevanje, održavanje i zamjenu stabala koja se ne prime“, rekao je.

Aktualni radovi nastavak su ranijih projekata na Trsteniku. Proteklih godina posađen je veći broj stabala, a u Ulici Dinka Šimunovića uređen je i kvartovski voćnjak. Kotar je, navodi se u priopćenju, reagirao i u slučajevima oštećivanja postojećih stabala tražeći postupanje nadležnih službi.

Priopćenje je objavljeno nekoliko dana prije izbora za Vijeće Gradskog kotara Trstenik, koji se održavaju 27. rujna. Zdravko Roje nositelj je liste broj 1 koalicije Centar, SDP, Možemo! i Direkt.