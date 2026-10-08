Trostruki ubojica Srđan Mlađan ponovno pred sudom pod jakim osiguranjem: Prijeti mu još 20 godina zatvora!

Nastavlja se suđenje trostrukom ubojici Srđanu Mlađanu, optuženom da je iz Kaznionice u Lepoglavi poticao druge osobe na ubojstva te planirao otmice svjedoka i članova njihovih obitelji. Za to mu prijeti još 20 godina zatvora, piše Net.hr.

Na Županijski sud u Varaždinu Mlađan je u četvrtak došao pod visokim mjerama osiguranja. Današnja rasprava zatvorena je za javnost,

Čitanje Mlađanovih zapisa

Na posljednjem ročištu Mlađanov odvjetnik Borislav Planinc najavio je da će se danas čitati dijelovi zapisa optuženika koji su u spisu.

Planinc je objasnio da je na ročištu 9. rujna državna odvjetnica čitala dijelove "za koje je mislila da njima odgovara" te dodao da će se na sljedećem ročištu čitati dijelovi za koje Planinc vjeruje da odgovaraju obrani.

Potvrdio je tada i da će na suđenju svjedočiti Andrija Jarak, ali kada će to biti - nije poznato. Planinc je dodao da će svjedočiti još dva svjedoka iz Lepoglave koji su prvi primili prijave Mlađanovog kuma Željka Bijelića.

Ključna uloga Dosjea Jarak

Podsjetimo, ključnu ulogu u podizanju nove optužnice protiv Mlađana odigrao je RTL-ov Dosje Jarak, čija su saznanja pomogla tužiteljstvu u podizanju nove optužnice, piše Net.hr.

RTL-ova emisija gledala se na ročištu 9. rujna. U sudnici Županijskog suda u Varaždinu puštena je snimka intervjua s Mlađanovim kumom Željkom Bijelićem koji je svjedočio o Mlađanovim ubilačkim namjerama i planovima.

Osim puštanja snimke, svjedočio je i Renato Filipović koji je s Mlađanom boravio u zatvoru. Tvrdi da ga je Željko Bijelić tražio da lažno svjedoči.