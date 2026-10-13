Trostruki olimpijski prvak snimljen kako traži hranu u smeću: "Šampione, što se događa?"

Félix Savón, jedna od najvećih legendi kubanskog boksa, ponovno je privukao pozornost javnosti nakon što se društvenim mrežama proširila snimka na kojoj pretražuje kontejner u potrazi za hranom. Nekadašnji sportski junak Kube iza sebe ima impresivnu karijeru, ali i kontroverze koje su ozbiljno narušile njegov ugled.

Snimka na kojoj Félix Savón (59), trostruki olimpijski pobjednik i višestruki svjetski prvak u boksu, pretražuje kontejner za smeće izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama. Na videu se vidi kako bivši kubanski boksač odgovara muškarcu koji ga snima iz automobila i pita ga što radi.

„Skupljam hranu, nešto za jelo”, odgovorio je Savón na pitanje sugovornika.

Snimku je na društvenim mrežama objavio kubanski profesionalni boksač Gustavo Trujillo, a potom su je prenijeli portali Cuballama, Cuba Noticias 360 i CubitaNOW te portugalski sportski list A Bola.

Ipak, okolnosti nastanka videa zasad nisu razjašnjene. Nisu potvrđeni ni točno vrijeme ni mjesto snimanja, a nema ni pouzdanih informacija o Savónovu trenutačnom financijskom stanju. Zbog toga se iz same snimke ne može zaključiti zašto je tražio hranu u kontejneru niti kakva je njegova životna situacija.

FÉLIX SAVÓN: RECOGE COMIDA

DE LA BASURA

Hay imágenes que duelen y retratan el fracaso del sistema, uno de los boxeadores más grandes de todos los tiempos. Tres veces campeón olímpico, seis veces campeón mundial: las medallas no alimentan a nadie cuando se apagan las cámaras. https://t.co/RwWjubRnIl — trotamundo (@BrandoBanyard) October 12, 2026

Bokserska legenda s tri olimpijska zlata

Savón je rođen 22. rujna 1967. u pokrajini Guantánamo na Kubi, a tijekom karijere postao je jedno od najprepoznatljivijih imena svjetskog amaterskog boksa. Natjecao se u teškoj kategoriji do 91 kilograma, u kojoj je godinama dominirao na najvećim međunarodnim natjecanjima.

Najveći uspjeh ostvario je osvajanjem triju uzastopnih olimpijskih zlata. Na najvišu stepenicu pobjedničkog postolja popeo se u Barceloni 1992., Atlanti 1996. i Sydneyju 2000. godine.

Time se pridružio uskom krugu boksača koji su osvojili tri olimpijska naslova, među kojima su i njegovi sunarodnjak Teófilo Stevenson te Mađar László Papp.

Savónov uspjeh nije se zaustavio na Olimpijskim igrama. Šest puta osvajao je svjetsko prvenstvo, i to 1986., 1989., 1991., 1993., 1995. i 1997. godine. Taj niz donio mu je i mjesto u Guinnessovoj knjizi rekorda. Uz to je osvojio tri zlatne medalje na Panameričkim igrama.

Unatoč svjetskoj slavi i zanimanju profesionalnog boksačkog svijeta, nikada nije prešao u profesionalce.

Odbio milijunske ponude zbog odanosti Kubi

U razgovoru za ESPN 2015. godine Savón je otkrio da je tijekom karijere dobivao izdašne ponude za profesionalne borbe. Tvrdio je da mu je ponuđeno deset milijuna dolara za meč protiv Mikea Tysona, zatim 12 milijuna za borbu s Evanderom Holyfieldom te 15 milijuna dolara za susret s Michaelom Bennettom.

Prema njegovim riječima, sve je ponude odbio zbog odanosti Kubi i njezinu političkom sustavu. Vjerovao je i da bi u ringu mogao nadmašiti slavnog Tysona.

„Bio sam vlak, bio sam stroj za udaranje. Mislim da me Tyson ne bi mogao izdržati”, rekao je tada za ESPN.

Njegova sportska karijera donijela mu je status nacionalnog heroja, no godine nakon povlačenja iz boksa obilježile su i ozbiljne optužbe koje su dospjele u javnost 2018. godine.

Teške optužbe iz 2018. godine

Neovisni kubanski novinar Abraham Jiménez Enoa objavio je u studenome 2018. u časopisu Gatopardo tekst o navodnom uhićenju bivšeg boksača nakon prijave obitelji 12-godišnjeg dječaka.

Prema informacijama koje je novinar tada iznio, Savón je krajem rujna 2018. završio u zatvoru Combinado del Este u Havani. Jiménez Enoa naveo je da su mu osobe koje su se nalazile u zatvoru potvrdile da je bivši boksač ondje bio.

U tekstu su iznesene i tvrdnje da je Savón i ranije bio povezan sa sličnim optužbama te da su mu sportski uspjesi navodno omogućavali zaštitu vlasti. Te tvrdnje nisu neovisno potvrđene.

Slučaj je ponovno privukao pozornost u lipnju 2025., kada su portali Periódico Cubano i CubitaNOW objavili informacije iz navodnog Savónova zatvorskog dosjea. Dokument je prethodno objavljen na Facebook profilu El Chivo, uz tvrdnju da potječe iz informacijskog sustava kubanskog Ministarstva unutarnjih poslova.

Prema sadržaju tog dokumenta, Savón je 2018. godine u havanskoj četvrti La Lisa navodno sudjelovao u incidentu s maloljetnicima koji je uključivao seksualne prijedloge i neželjeni fizički kontakt. U zapisu se spominje i drugi slučaj u kojem je, prema navodima dokumenta, maloljetniku ponuđen novac za seksualne radnje, a potom mu je ograničena sloboda kretanja.

U objavljenom dosjeu navodi se da je za taj slučaj Savón dobio kaznu zatvora od 11 godina.

Međutim, autentičnost dokumenta nije potvrđena, a kubanske vlasti nisu javno objavile presudu koja bi omogućila neovisnu provjeru svih navedenih detalja. Stoga podatke iz tog zapisa treba promatrati kao medijske navode, a ne kao neovisno potvrđene sudske činjenice.

U istom dokumentu spominje se i prometna nesreća

Navodni zatvorski dosje opisuje i prometnu nesreću koja se, prema dokumentu, dogodila 25. kolovoza 2018. u havanskoj četvrti Capdevila.

U zapisu se tvrdi da je Savón upravljao bijelim Renaultom te da je, vozeći prebrzo, prešao u suprotni prometni trak i sudario se s motociklom na kojem su se nalazili vozač i njegovo dvoje maloljetne djece.

Prema istom izvoru, vozač motocikla udario je u vjetrobransko staklo automobila, a zatim pao na cestu. U dokumentu se navodi da je Savón zbog nesreće dobio dodatnu trogodišnju zatvorsku kaznu.

Ni ti navodi nisu neovisno potvrđeni. Također nije jasno jesu li spomenute kazne bile objedinjene ili su se izvršavale zasebno.

Prema medijskim izvješćima, pušten je na slobodu krajem 2024.

Kubanski neovisni portal CubaNet u siječnju 2025. izvijestio je da je Savón krajem prethodne godine uvjetno pušten iz zatvora, nakon približno šest godina provedenih iza rešetaka.

Vijest je izazvala reakcije organizacija koje se bave zaštitom djece i pravima žena. Feministička organizacija YoSíTeCreo en Cuba zatražila je od kubanskih vlasti dodatna objašnjenja o okolnostima njegova puštanja na slobodu i mjerama poduzetima radi zaštite maloljetnika.

Razlozi navodnog uvjetnog otpusta nisu javno razjašnjeni. Nema potvrđenih informacija o tome je li odluka bila povezana s ponašanjem tijekom izdržavanja kazne, zdravstvenim stanjem ili nekim drugim okolnostima.

Nakon što su se pojavila izvješća o njegovu izlasku iz zatvora, na društvenim mrežama objavljivane su i fotografije Savóna s članovima obitelji.

Sada je pozornost ponovno privukla snimka na kojoj traži hranu u kontejneru. Iako je njegov sportski put obilježen povijesnim uspjesima, okolnosti njegova današnjeg života ostaju nepoznate, a video koji se proširio internetom zasad ne daje odgovor na pitanje što se zapravo događa s nekadašnjim olimpijskim prvakom.