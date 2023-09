Troškove početkom jeseni lakše je „izgurati“ uz otkup zlata: Splićani iz poslovnice Auro Domusa izlaze poprilično podebljanog novčanika

Ljeto je došlo i prošlo, a jesen je pred vratima. Mnogi su ovog ljeta potrošili i više od realnih mogućnosti pobjegavši na more, na odmor od svakodnevnih briga. No sada su se, povratkom u realnost našli pred financijskim izazovima koje donosi jesen. To osobito osjećaju oni koji imaju djecu školske dobi. Trebalo je kupiti novu školsku torbu, pribor i bilježnice, tenisice, odjeću. Vanškolske aktivnosti također opterećuju obiteljske budžete, a tu su i povećani troškovi ogrjeva, struje, plina…

Kako sve to podmiriti ako su novci isparili u ljetnim radostima? Postoji više načina dolaska do gotovine, a nerijetko ljudi zaborave na korist koju mogu imati od svog starog zlata. Neki čak zaboravljaju i da posjeduju vrijedne zlatne predmete koji negdje u zakutcima njihovih domova skupljaju prašinu…

Često se radi o starom nakitu koji se ne koristi odnosno zlatnim predmetima koji nemaju uporabnu funkciju. Demodirano prstenje koje nitko ne želi nositi, naslijeđene ogrlice, naušnice bez svog para.. Na tavanima i u podrumima često se nalaze i zlatnici, davno dobiveni dukati, čak i zubno zlato. Takvi predmeti imaju značajnu vrijednost jer je cijena zlata visoka.

Ukoliko vam je potrebna gotovina, tu visoku vrijednost zlata najbolje je iskoristiti uz uslugu otkupa zlata. Ovaj brz i jednostavan način dolaska do gotovine u Hrvatskoj omogućuje Auro Domus - najveća hrvatska tvrtka specijalizirana za trgovinu plemenitim metalima. Ova tvrtka s poslovnicama u Splitu, ali i diljem zemlje zlato otkupljuje na diskretan način uz profesionalnu uslugu. Proces otkupa je jednostavan - dovoljno je svoje staro ili „lom” zlato donijeti u jednu od poslovnica gdje mu se odredi kvaliteta i masa te procijeni vrijednost. Kada se klijenti slože s ponuđenom cijenom, novac im se isplaćuje odmah, na licu mjesta. Stoga i Splićani iz poslovnice Auro Domusa izlaze poprilično podebljanog novčanika.

Tisuće zadovoljnih klijenata prepoznalo je otkup zlata kao pametan način dolaska do potrebne gotovine. To može biti prilika i vama da u jesen zakoračite bez financijskih problema.

Dođite na besplatnu procjenu u poslovnicu Auro Domusa u TC Mall of Split. Radno vrijeme poslovnice provjerite na web stranicama Auro Domusa, a dodatne informacije možete doznati i na besplatnom broju telefona 0800 73 72.