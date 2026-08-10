Troskot upozorava: "Ugrožena je voda u više regija, čak i na zadarsko-benkovačkom području. Ovdje više ne govorimo o danima, nego o satima"

Most je objavio video u kojem saborski zastupnik Zvonimir Troskot ponovno upozorava na problem opasnog otpada, tvrdeći da bi posljedice mogle zahvatiti znatno šire područje nego što se dosad govorilo. Posebno upozorava na moguću ugrozu izvora i vodnih sustava, uključujući područje zadarskog zaleđa i Benkovca.

Iz Mosta su uz video poslali izrazito oštru političku poruku, poručivši da zbog, kako je nazivaju, "afere Lika" Vlada mora pasti. "Deset mjeseci upozoravali smo na opasni otpad u Gospiću. Ignorirali su nas, zataškavali istinu i uvjeravali građane da je sve pod kontrolom. Danas se isti obrazac ponavlja u Štikadi i zadarskom zaleđu, gdje opasni otpad prijeti vodi, Zrmanji i zdravlju ljudi", navode iz Mosta.

"Više ne govorimo o mjesecima ni danima, nego o satima"

Troskot u objavljenom videu upozorava da bi problem mogao biti znatno ozbiljniji zbog mogućeg utjecaja na podzemne vode i šire vodno područje. Prema njegovim tvrdnjama, potencijalna ugroza ne zaustavlja se samo na području Like, već bi posljedice mogle osjetiti i druge regije, uključujući zadarsko-benkovačko područje.

Iz Mosta pritom naglašavaju da je situacija hitna. "Ovdje više ne govorimo o mjesecima ni danima, nego o satima. Vlada koja je dopustila trovanje hrvatske zemlje i vode te štitila odgovorne izgubila je pravo upravljati Hrvatskom", poručili su. Most u svojoj objavi odgovornost izravno prebacuje na Vladu, optužujući je da nije pravodobno reagirala na upozorenja o opasnom otpadu te da je građanima slala poruke kako je situacija pod kontrolom. "Za svaki pedalj hrvatske zemlje. Za svaku kap hrvatske vode. Za zdravlje i živote hrvatskih ljudi. Nećemo stati!", zaključili su iz Mosta.

Tvrdnje koje je Most iznio u objavi i videu predstavljaju njihove političke i javno iznesene ocjene o mogućoj opasnosti za okoliš i vodoopskrbu.