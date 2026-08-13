Troskot prozvao Milinovića zbog otpada: "Ne može bježati od odgovornosti, otpad se iskrcavao dok je bio župan"

Mostov saborski zastupnik Zvonimir Troskot ponovno je otvorio pitanje političke i institucionalne odgovornosti za gospodarenje otpadom na području Like, a posebno je prozvao Darka Milinovića, bivšeg ličko-senjskog župana i aktualnog gradonačelnika Gospića. Troskot tvrdi da se otpad na području Like iskrcavao i u vrijeme dok je Milinović bio župan te upozorava da je upravo županijski sustav bio ključan kada je riječ o izdavanju dozvola.

"Darko Milinović ne može bježati od odgovornosti. Ne samo da se otpad iskrcavao dok je bio župan, nego je ključno pitanje tko je za to izdavao dozvole", poručuje Troskot.

"Tko je dao dozvolu za odlaganje otpada u Gospiću?"

Milinović je bio župan Ličko-senjske županije od 25. svibnja 2017. do 4. lipnja 2021. godine, zbog čega Troskot traži odgovore za događaje iz 2019., 2020. i prve polovice 2021. godine. "Tko je dao dozvolu tvrtkama uključenima u prijevoz i postupanje s otpadom da tijekom 2019., 2020. i 2021. godine odlažu otpad u Gospiću? To je pitanje na koje Darko Milinović mora odgovoriti", ističe Troskot.

Posebno naglašava da se pitanje dozvola ne može prebacivati isključivo na Grad Gospić. "Dozvole za gospodarenje otpadom u takvim slučajevima nije izdavao grad, nego nadležno upravno tijelo županije. Grad može imati odgovornost kroz prostorne planove, komunalni nadzor, prijave i političko postupanje, ali županijska razina ključna je kada govorimo o dozvolama", navodi Troskot.

Fotografija iz siječnja 2021. otvara dodatna pitanja

Troskot posebno upozorava na fotografiju za koju navodi da je objavljena 25. siječnja 2021. godine na stranicama tvrtke Čekada d.o.o., u vrijeme kada je Milinović još uvijek bio župan Ličko-senjske županije. "Na toj fotografiji vidi se kamion prilikom iskrcavanja otpada, a na samom kamionu vidljiva je oznaka 'A'. Ako ta oznaka upućuje na opasan otpad, onda se otvara još ozbiljnije pitanje: kako je moguće da se takav otpad iskrcavao dok je Milinović još bio na čelu županije čiji je sustav bio nadležan za izdavanje dozvola za gospodarenje otpadom?", pita Troskot. Pritom naglašava da se mora utvrditi stvarno značenje oznake, kao i vrsta otpada koja je u tom trenutku prevožena. "Ne treba unaprijed donositi zaključke bez dokumentacije, ali dokumentacija mora biti javno dostupna i mora se jasno utvrditi što se iskrcavalo, tko je to dopustio i pod kojim uvjetima", dodaje.

Troskot pritom razlikuje osobnu od političke odgovornosti. "Ne tvrdimo da je Darko Milinović osobno potpisao svaku pojedinu odluku. Ali tvrdimo da se mora utvrditi tko je u županijskom sustavu omogućio takvo postupanje, na temelju koje dokumentacije, tko je znao što se iskrcava i je li tadašnji župan bio upoznat s činjenicom da se na području Like odvijaju aktivnosti povezane s otpadom", poručuje. Prema informacijama na koje se Troskot poziva, aktivnosti povezane s otpadom na području Like trajale su godinama. "Prema dostupnoj dokumentaciji, otpad se na području Like iskrcavao i obrađivao od 2019. do 2025. godine. To znači da se dio tog razdoblja odvijao upravo dok je Darko Milinović bio župan, i to gotovo dvije godine njegova mandata", tvrdi Troskot.

"Bio je na poziciji političke odgovornosti u dva ključna razdoblja"

Milinović se potom ponovno vratio na jednu od vodećih političkih funkcija na tom području, preuzevši dužnost gradonačelnika Gospića 27. lipnja 2024. godine. "U dva ključna razdoblja ove priče Milinović je bio na poziciji političke odgovornosti. Najprije kao župan, a zatim kao gradonačelnik Gospića. Zato pitanje više nije može li se praviti da nije znao, nego što je znao, kada je znao i zašto sustav kojim je upravljao nije zaštitio Liku", poručuje Troskot.

Mostov zastupnik posebno se osvrće i na ranije projekte povezane s plastičnim otpadom u Štikadi. "Milinović danas nastupa kao zaštitnik Like, a pitanje je kakvu je politiku prema projektima vezanima uz otpad vodio dok je bio župan. Posebno se mora razjasniti što se događalo sa Štikadom i projektima dovoženja i obrade plastičnog otpada", kaže Troskot. Upozorava da se radi o ekološki iznimno osjetljivom području. "Problem nije samo u tome što govorimo o otpadu. Govorimo o području koje je vodno važno, ekološki osjetljivo i povezano s krškim sustavom u kojem se onečišćenje ne mora zaustaviti na jednoj lokaciji", ističe.

"Ako je ugrožena voda, ovo više nije lokalni problem"

Troskot smatra da se cijeli slučaj mora promatrati mnogo šire od granica Gospića i Ličko-senjske županije. "Ako se opasan otpad nalazi u blizini osjetljivih vodnih sustava, ako postoji rizik za podzemne vode i ako se onečišćenje može širiti krškim područjem, onda to više nije lokalni problem. To je pitanje zaštite vode, tla i zdravlja ljudi", poručuje. "Gospić, Senj, Gacka, sjeverno primorje i zadarsko zaleđe ne smiju postati kolateralna žrtva institucionalnog nemara i privatnog profita", dodaje Troskot. Troskot zbog svega traži da nadležna državna tijela utvrde odgovornost svih koji su bili uključeni u sustav. "Tražimo da DORH, USKOK i sva nadležna tijela utvrde punu istinu o ulozi svih aktera u ovom lancu, od prijevoznika i privatnih tvrtki do županijskih, gradskih i državnih struktura koje su znale, morale znati ili nisu postupile kada su morale", ističe.

Za Milinovića, kaže, ostaju vrlo konkretna pitanja.

"Tko je izdavao dozvole? Na temelju čega? Za koju vrstu otpada? Tko je provodio kontrole? Tko je znao što se iskrcava? I je li Darko Milinović kao tadašnji župan o svemu tome bio obaviješten?"

"Oni koji su otvarali vrata otpadu danas ne mogu glumiti vatrogasce"

Troskot na kraju poručuje da se politička odgovornost ne može svesti samo na razdoblje nakon što je cijeli slučaj izašao u javnost. "Oni koji su godinama otvarali vrata projektima vezanima uz otpad danas ne mogu glumiti vatrogasce dok se Lika guši u posljedicama odluka koje su se donosile godinama", zaključuje Troskot.

"Zato Darko Milinović mora odgovoriti što se događalo dok je bio župan, tko je u županijskom sustavu izdavao dozvole i što je on kao čelni čovjek Županije o svemu tome znao."