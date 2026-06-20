Tromjesečnu bebu oteli iz kolica, okončana je velika potraga

Potraga za tromjesečnom bebom koja je nestala iz dječjih kolica u Renningenu kod Stuttgarta završila je tragično. Njemačka policija pronašla je tijelo bebe. "Moglo bi se raditi o nestalom dječaku", priopćili su.

Dijete se nestalim vodilo od četvrtka navečer, a roditelji su policiji prijavili da je nestalo iz kolica.

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Istražitelji zasad nisu objavili gdje je tijelo pronađeno, što je mogući uzrok smrti ni vodi li se istraga protiv određene osobe. Policija je ranije priopćila da je dijete, dok je kratko bilo bez nadzora, nepoznata osoba podignula iz kolica i odnijela. Potraga je sada obustavljena.

U opsežnoj potrazi u četvrtak je, prema navodima policije, sudjelovalo 50 policajaca i 40 pasa tragača, nekoliko helikoptera te dronovi opremljeni termovizijskim kamerama. Korišteni su i psi za potragu za tijelima.

"Još ne znamo točno što stoji iza svega", rekao je Steffen Grabenstein, glasnogovornik policije. Dječja kolica u trenutku nestanka nalazila su se na "adresi stanovanja majke".

Na pitanje radi li se o otmici ili slučaju nestanka, glasnogovornik policije rekao je da se istraga vodi u svim smjerovima. "Teoretski je moguće i jedno i drugo", rekao je Grabenstein, javlja Tagesspiegel.

Renningen se nalazi oko 25 kilometara zapadno od Stuttgarta, u okrugu Böblingen. Ondje živi oko 18.500 ljudi.

Policiji je tijekom potrage probleme stvarao poziv objavljen na internetu. Na društvenim mrežama i u grupama na aplikacijama za razmjenu poruka pozivalo se na sudjelovanje u potrazi, napisala je policija u petak poslijepodne na Facebooku.

"Hitno molimo da se suzdržite od samostalnih potraga. Nekoordinirane aktivnosti mogu ometati istragu koja je u tijeku, kao i profesionalne potražne i operativne mjere policije i spasilačkih službi", izvijestila je ranije policija.