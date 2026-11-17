Prava drama odvijala se u ponedjeljak navečer, 16. studenoga, na nabujaloj rijeci Mrežnici kod Generalskog Stola. Trojica muškaraca ostala su zarobljena na slapu usred riječnog korita, a njihovo spašavanje dodatno su otežavali mrak, gusta magla i niske temperature. Zahvaljujući brzoj reakciji Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) i policije, sva trojica uspješno su izvučena na sigurno.

Kako je izvijestio HGSS, dojava o osobama koje su se našle u opasnosti zaprimljena je u ponedjeljak, 16. studenoga, u 18:45 sati.

Trojica muškaraca nalazila su se u rijeci Mrežnici, kod mjesta Keići, gdje su zapela na slapu usred nabujalog riječnog korita.

Situacija je zahtijevala hitnu intervenciju, a spašavatelji su odmah krenuli prema mjestu događaja.

Dvadeset spašavatelja krenulo u akciju u samo deset minuta

Iz HGSS-a navode kako je u roku od svega deset minuta od zaprimanja dojave na teren krenulo 20 pripadnika Stanice Karlovac.

Uvjeti za spašavanje bili su iznimno zahtjevni. Već je pao mrak, vidljivost je dodatno smanjivala magla, a vanjska temperatura iznosila je svega šest Celzijevih stupnjeva.

Posebno zabrinjava činjenica da su muškarci već proveli dulje vrijeme u vodi, što je dodatno povećavalo opasnost od pothlađivanja.

Unatoč teškim uvjetima, pripadnici HGSS-a i policije zajedničkim su snagama pristupili izvlačenju unesrećenih.

Sva trojica izvučena na sigurno

Nakon zahtjevne intervencije spašavatelji su uspjeli doći do muškaraca i izvući ih iz nabujale rijeke.

Sva trojica uspješno su spašena, nakon čega su utopljena kako bi se zagrijala te predana timovima hitne medicinske službe na daljnje zbrinjavanje.

Akcija je završila u 23:30 sati, gotovo pet sati nakon zaprimanja prve dojave.

„Tri spašena života”

Iz Hrvatske gorske službe spašavanja nakon završetka akcije istaknuli su važnost iskustva, znanja i zajedničkog djelovanja svih uključenih službi.

„Znanje i iskustvo naših spašavatelja ove su večeri imali najvažniji mogući rezultat – tri spašena života”, poručili su iz HGSS-a.