Trojica maturanata iz Omiša napravila su platformu koja mladima olakšava jednu od najvažnijih životnih odluka: "Želimo im pomoći da pronađu vlastiti put"

Dok se većina maturanata posljednjih mjeseci srednjoškolskog obrazovanja bori s rokovima, pripremama za državnu maturu i neizbježnim pitanjem „Što nakon škole?“, trojica mladića iz Omiša odlučila su problem koji muči gotovo svaku generaciju pretvoriti u projekt.

Ivano Perišić Marušić te braća Josip i Toni Šinković, maturanti Srednje škole Jure Kaštelan u Omišu, autori su platforme MojPut, digitalnog mjesta koje na jednom mjestu okuplja sve ono što su oni sami tražili kada su počeli razmišljati o budućnosti, odnosno informacije o fakultetima, upisima, bodovima, studentskim domovima, iskustvima drugih studenata i alatima koji pomažu pri donošenju odluke.

Tako je nastala platforma koja sadrži čak 11 različitih alata, koristi ju više od 600 maturanata te ih prati nekoliko tisuća mladih na društvenim mrežama. No, možda najzanimljiviji dio cijele priče jest činjenica da prije svega nekoliko mjeseci nisu znali programirati.

„Ideja je nastala iz vlastitog problema. Mi smo bili maturanti koji nisu znali što žele upisati. Tražili smo informacije na raznim mjestima, pregledavali fakultete, pokušavali pronaći pragove, uvjete upisa i iskustva drugih ljudi. Shvatili smo da ne postoji jedno mjesto gdje je sve objedinjeno. To nas je najviše frustriralo“, započinje Ivano.

Krenuli su od nule

Ivano, Josip i Toni prijatelji su praktički od rođenja. Odrastali su zajedno u Omišu, zajedno prolazili kroz osnovnu školu, a danas zajedno završavaju srednju školu. Ivano pohađa gimnazijski program, dok su Josip i Toni učenici elektrotehničkog smjera u Srednjoj školi Jure Kaštelan.

„Znamo se više od dvanaest godina. Prošli smo zajedno osnovnu školu, srednju školu i nekako smo navikli funkcionirati kao tim. To nam je sigurno puno pomoglo kada smo krenuli raditi na projektu i upravo je to naše prijateljstvo bilo jedna od najvećih prednosti tijekom razvoja platforme. Nije bilo potrebe za dugim objašnjavanjima ni formalnim sastancima. Znali smo kako tko razmišlja, tko u kojem trenutku može preuzeti više posla i kako se međusobno motivirati kada stvari postanu zahtjevne. Bilo je dana kada nekome jednostavno nije bilo do rada. Ali onda bi drugi povukli više. Sutradan bi se uloge zamijenile. Nekako smo uvijek uspijevali pronaći balans“, govore nam.

Prvi ozbiljni razgovori o projektu počeli su krajem prošle godine.

„U početku smo više razgovarali o tome nego što smo stvarno radili. Pitali smo se ima li to smisla, možemo li mi to napraviti i hoće li ikome koristiti. Ipak, odlučili smo pokušati. Počeli smo učiti osnove programiranja, istraživati alate za razvoj web aplikacija i upoznavati se s tehnologijama o kojima dotad gotovo ništa nismo znali. Nitko od nas nije imao ozbiljno iskustvo u programiranju. Znali smo neke osnovne stvari, ali ništa što bi bilo dovoljno za ovakav projekt. Zato smo praktički učili od nule“, navodi Ivano.

Učenje i razvoj odvijali su se paralelno. Dio vremena odlazio je na istraživanje, dio na pokušaje i pogreške, a dio na konkretan rad na platformi.

„Ne možemo ni procijeniti koliko smo sati stvarno radili jer smo istovremeno učili i razvijali projekt. Nekad bismo nekoliko sati proveli samo pokušavajući razumjeti kako nešto funkcionira. Najčešće smo radili u lokalnom kafiću u kojem sva trojica radimo. Uvijek smo s laptopima, ljjudi su nas počeli prepoznavati. Kad bi nas vidjeli za stolom s računalima, znali su da opet radimo na aplikaciji“, priča nam trojac.

Od ideje do lansiranja u tri mjeseca

Prvotni plan bio je da platformu javnosti predstave tek sljedeće godine. No kako su napredovali brže nego što su očekivali, rokovi su se počeli skraćivati.

„Plan je bio da sve završimo puno kasnije. Međutim, kako smo učili i razvijali platformu, shvatili smo da ide puno bolje nego što smo očekivali. Nakon otprilike tri mjeseca rada imali su funkcionalan proizvod. Tada su odlučili krenuti u kampanju na društvenim mrežama. Trideset dana prije službenog predstavljanja svakodnevno smo objavljivali sadržaje u kojima smo otkrivali dijelove projekta“, kazuje nam Ivano.

Njihov TikTok profil danas prati više od dvije i pol tisuće ljudi, a upravo su preko društvenih mreža okupili prve korisnike.

Kviz koji pokušava odgovoriti na pitanje koje muči svakog maturanta

Kako smo već spomenuli, sama aplikacija ima 11 alata. Središnji dio platforme je kviz pod nazivom „Koji je fakultet za tebe?“. Pitanje koje si svake godine postavljaju tisuće maturanata pokušali su pretvoriti u konkretan alat.

Kviz se sastoji od stotinu pitanja podijeljenih u dvije cjeline. Prvih pedeset pitanja odnosi se na interese i afinitete korisnika, dok drugih pedeset ispituje kompetencije, sposobnosti i način razmišljanja. Na temelju rezultata korisnik dobiva preporuke studijskih smjerova koji bi mu mogli odgovarati. No autori su od početka bili svjesni da takav alat nosi veliku odgovornost.

„Nismo htjeli da tri srednjoškolca sami odlučuju što bi netko trebao studirati. Zato smo od početka uključili psihologe, pedagoge i stručne osobe.Postojali su određeni alati koji su nam poslužili kao polazište, ali smo ih uz pomoć stručnjaka prilagodili kako bi bili razumljivi i korisni mladima“, ističe Toni.

Platforma koja želi biti više od vodiča za fakultete

MojPut nije zamišljen samo kao alat za odabir studija, već kao i mjesto na kojem će maturanti pronaći sve što im je potrebno tijekom završne godine školovanja. Zbog toga platforma danas uključuje kalkulator bodova za fakultete, kartu svih fakulteta u Hrvatskoj, forum za razmjenu iskustava, chatbot, kalendar državne mature, kalkulator za studentske domove, roditeljski kutak i niz drugih sadržaja.

Jedan od najkorištenijih alata je kalkulator bodova gdje korisnik unosi svoje ocjene i rezultate mature, a sustav automatski izračunava koliko bodova ostvaruje za određeni studij te prikazuje prošlogodišnje pragove.

Na aplikaciji je dostupan i forum na kojem maturanti mogu međusobno razgovarati, razmjenjivati iskustva i postavljati pitanja, a Ivano, Toni i Josip nisu zboravili ni na roditelje.

„Roditelji često prolaze isti stres kao i njihova djeca. Zato smo napravili sadržaj namijenjen upravo njima. Taj dio platforme uključuje članke, savjete stručnjaka i forum na kojem roditelji mogu međusobno razmjenjivati iskustva“, objašnjavaju.

Jedna od zanimljivijih funkcionalnosti platforme odnosi se na mentalno zdravlje. Uključeni su znanstveno utemeljeni upitnici koji se bave anksioznošću, empatijom i drugim psihološkim aspektima.

„Nismo željeli da platforma bude samo o fakultetima. Maturanti prolaze kroz stresno razdoblje i smatrali smo da je važno uključiti i teme koje im mogu pomoći da bolje razumiju sebe“, kazuju nam.

Priznanja kao potvrda da su na dobrom putu

Da MojPut nije ostao tek zanimljiva ideja nekoliko srednjoškolaca, pokazali su i prvi uspjesi izvan učionice. Naime, sa svojom su platformom sudjelovali na natjecanju u organizaciji PBZ-a, gdje su među više od trideset projekata iz cijele Hrvatske osvojili prvo mjesto. Uslijedio je plasman na međunarodnu razinu natjecanja, gdje su predstavljali Hrvatsku među timovima iz više europskih zemalja te natjecanje završili na četvrtom mjestu, tik do ulaska u veliko finale.

„Naravno da nam je bilo žao što nismo ušli među prva tri, ali već nam je i to bio dokaz da ono što radimo ima vrijednost. Kada vidiš da stručni ljudi prepoznaju tvoju ideju, dobiješ još veću motivaciju nastaviti“, priča nam Josip.

Ovo je tek početak

Iako su upravo završili srednju školu i uskoro ih očekuju vlastiti studentski dani, o gašenju projekta ne razmišljaju. Naprotiv, MojPut vide kao platformu koja će iz godine u godinu rasti zajedno s novim generacijama maturanata.

Već rade na novim funkcionalnostima koje zasad ne žele otkrivati, a u planu su i edukativni videosadržaji, predavanja, razgovori sa stručnjacima, predstavljanje fakulteta i korisni sadržaji koji će mladima pomoći ne samo pri odabiru studija nego i tijekom priprema za državnu maturu.

Kažu kako im je upravo ovaj projekt pokazao koliko se može naučiti kada postoji dovoljno volje.

„Na početku nam je za nešto trebalo tri sata. Danas isti posao napravimo za sat vremena. U međuvremenu smo naučili programirati, koristiti umjetnu inteligenciju, razvijati web platforme i organizirati cijeli projekt. Najvrjednije od svega je što smo stekli znanje koje će nam ostati za cijeli život“, pprepričavaju nam mladi Omišani.

Naziv MojPut odabrali su, objašnjavaju, jer najbolje opisuje filozofiju projekta.

„Ne postoji jedan ispravan put. Svaka osoba ima svoje interese, sposobnosti i želje. Mi ne želimo odlučivati umjesto drugih, nego im pomoći da lakše pronađu vlastiti put“, zaključili su Ivano, Toni i Josip na kraju našeg razgovora.