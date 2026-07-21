Troje Splićana nasjelo na "poruke banke". Ostali su bez novca na računu

Policija provodi kriminalistička istraživanja te ponovno upozorava građane da ne otvaraju poveznice iz sumnjivih poruka, ne instaliraju aplikacije prema uputama nepoznatih osoba i ne unose podatke za pristup mobilnom ili internetskom bankarstvu.

Policijski službenici zaprimili su jučer tri prijave građana koji su postali žrtve računalne prijevare nakon što su putem SMS poruka zaprimili lažne obavijesti koje su izgledale kao da ih je poslala OTP banka. Još jednom upozoravaju građane da ne otvaraju poveznice iz poruka, ne instaliraju aplikacije prema uputama nepoznatih osoba i ne unose podatke za pristup mobilnom ili internetskom bankarstvu.

U prvom slučaju oštećeni muškarac prijavio je da je, vjerujući da je zaprimio SMS poruku svoje banke s uputama za ažuriranje aplikacije mobilnog bankarstva, otvorio dostavljenu poveznicu te unio PIN za internetsko bankarstvo. Nakon toga aplikacija se zatvorila, a potom je zaprimio SMS poruku na engleskom jeziku s aktivacijskim kodom za aplikaciju. Ubrzo je shvatio da mu je s bankovnog računa u više neovlaštenih transakcija skinuto ukupno 4.042 eura.

Na sličan način prevaren je još jedan muškarac. Na svoj mobilni telefon zaprimio je SMS poruku u kojoj je bilo navedeno da treba konfigurirati aplikaciju mobilnog bankarstva, uz dostavljenu poveznicu. Vjerujući da se radi o legitimnoj poruci banke, otvorio je poveznicu te unio korisnički identifikacijski broj, lozinku za aplikaciju mobilnog bankarstva i kod za oporavak aplikacije mobilnog bankarstva. Nakon toga s njegova bankovnog računa izvršena je neovlaštena transakcija u iznosu od 2.000 eura.

Treće oštećena ženska osoba prijavila je da je zaprimila SMS poruku koja je izgledala kao obavijest njezine banke te otvorila poveznicu s uputama za ažuriranje tekućeg računa. Nakon toga su s njezina računa u nekoliko navrata izvršene neovlaštene transakcije u ukupnom iznosu od 1.490 eura.

Dodatne savjete građani mogu pronaći i u objavi Policijske uprave splitsko-dalmatinske: Bitka za sigurnost: Zašto je važno educirati se o kibernetičkoj sigurnosti?